Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
На грузовые железнодорожные перевозки в Крым ввели единый тариф: что это значит
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНа грузовые железнодорожные перевозки в Крым ввели единый тариф: что это значит
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Стоимость грузовых железнодорожных перевозок в Крым больше не зависит от того, пройдут вагоны через Крымский мост или будут переправлены паромом через Керченский пролив. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Ранее пресс-служба Крымской железной дороги сообщила об изменении порядка расчета тарифа за перевозку грузов. Уточнялось, что данное решение снизит стоимость транспортировки на 20-50 процентов в зависимости от вида продукции.
Что паромом, что мостом
Первый замминистра пояснил, что до настоящего времени стоимость грузовых перевозок рассчитывалась двумя способами – с учетом переправы и без нее. В результате отличались тарифы для провоза грузов по территории Крыма и по материковой части страны.
"В настоящее время эту тарификацию выровняли. Теперь грузоотправителю не важно, как именно будет доставляться товар – по Крымскому мосту или через паром", – сказал Лукашенко.
Принятое решение стабилизирует грузопоток в регион и на материковую часть страны. Ранее, по словам Лукашенко, отправлять грузы через переправу было не выгодно. Первый замминистра предположил, что введение единого тарифа может опосредованно отразиться и на снижении конечной стоимости товаров для потребителя, так как транспортная составляющая будет ниже.
Введение единого тарифа для КЖД и РЖД было инициировано Федеральной антимонопольной службой. Согласно приказу, стоимость провоза грузов по России в прямом и прямом смешанном сообщении (с участием паромной переправы) определяются за общее расстояние перевозки согласно действующим тарифам.
Работу паромной переправы через Керченский пролив возобновили после теракта на Крымском мосту 8 октября. По решению главы РК Сергея Аксенова транспортировка людей и грузов через пролив осуществляется бесплатно. Чтобы дифференцировать грузопоток, право приоритета предоставлено автомобилям, которые перевозят скоропортящиеся продукты, лекарства и социально-значимые и товары первой необходимости. Остальные грузы рекомендовано перевозить сухопутным маршрутом через новые регионы страны.
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С октября работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 112 рейсов, было перевезено около 65 687 транспортных средств, 85 333 пассажиров и 7 233 железнодорожных вагонов. Работа паромов несколько раз останавливалась из-за штормов и сильного ветра, в результате на накопительных площадках скапливались сотни грузовых автомобилей.
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