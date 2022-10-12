https://crimea.ria.ru/20221012/mashinisty-goryaschego-sostava-spasli-25-vagonov-na-krymskom-mostu-v-den-chp-1124839751.html

Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП

Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП

В день теракта на Крымском мосту машинистам грузового состава удалось спасти 25 вагонов, отцепив их от воспламенившейся части поезда. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T14:51

2022-10-12T14:51

2022-10-12T14:51

чп на крымском мосту

железные дороги крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В день теракта на Крымском мосту машинистам грузового состава удалось спасти 25 вагонов, отцепив их от воспламенившейся части поезда. Как сообщает пресс-служба предприятия "Крымские железные дороги", машинисты среагировали на ЧП быстро и четко, несмотря на опасность для собственной жизни.По данным КЖД, ранним утром 8 октября машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин отправились с грузовым поездом со станции Тамань-Пассажирская. Через 25 минут, на подъезде к аркам Крымского моста, прогремел взрыв."Услышали хлопок со взрывом, сначала толком не поняли, что произошло – наш тепловоз аж "подпрыгнул", свет на мосту тут же погас. Выглянули в окно кабины и увидели, что горит цистерна в районе хвоста поезда. Надо было действовать", –цитирует пресс-служба Квашнина.Из 59 вагонов машинистам удалось отцепить 25 и увезти их на безопасный участок. Горящие цистерны с топливом закрепили "башмаками", чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани. На все это специалистам потребовалось 10 минут.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.

https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html

https://crimea.ria.ru/20221011/zakharova-obyasnila-izmenenie-ritoriki-kieva-po-chp-na-krymskom-mostu-1124824132.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, железные дороги крыма, происшествия