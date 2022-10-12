https://crimea.ria.ru/20221012/mashinisty-goryaschego-sostava-spasli-25-vagonov-na-krymskom-mostu-v-den-chp-1124839751.html
Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
В день теракта на Крымском мосту машинистам грузового состава удалось спасти 25 вагонов, отцепив их от воспламенившейся части поезда. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T14:51
2022-10-12T14:51
2022-10-12T14:51
чп на крымском мосту
железные дороги крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124774345_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c52f2151acd1b1dc2aff63f9c9ab236f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В день теракта на Крымском мосту машинистам грузового состава удалось спасти 25 вагонов, отцепив их от воспламенившейся части поезда. Как сообщает пресс-служба предприятия "Крымские железные дороги", машинисты среагировали на ЧП быстро и четко, несмотря на опасность для собственной жизни.По данным КЖД, ранним утром 8 октября машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин отправились с грузовым поездом со станции Тамань-Пассажирская. Через 25 минут, на подъезде к аркам Крымского моста, прогремел взрыв."Услышали хлопок со взрывом, сначала толком не поняли, что произошло – наш тепловоз аж "подпрыгнул", свет на мосту тут же погас. Выглянули в окно кабины и увидели, что горит цистерна в районе хвоста поезда. Надо было действовать", –цитирует пресс-служба Квашнина.Из 59 вагонов машинистам удалось отцепить 25 и увезти их на безопасный участок. Горящие цистерны с топливом закрепили "башмаками", чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани. На все это специалистам потребовалось 10 минут.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html
https://crimea.ria.ru/20221011/zakharova-obyasnila-izmenenie-ritoriki-kieva-po-chp-na-krymskom-mostu-1124824132.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124774345_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_66ad4bfc73731099fe100097f46dd0c4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, железные дороги крыма, происшествия
Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
После теракта на Крымском мосту машинистам удалось увезти 25 из 59 вагонов горящего поезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В день теракта на Крымском мосту машинистам грузового состава удалось спасти 25 вагонов, отцепив их от воспламенившейся части поезда. Как сообщает пресс-служба предприятия "Крымские железные дороги", машинисты среагировали на ЧП быстро и четко, несмотря на опасность для собственной жизни.
По данным КЖД, ранним утром 8 октября машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин отправились с грузовым поездом со станции Тамань-Пассажирская. Через 25 минут, на подъезде к аркам Крымского моста, прогремел взрыв.
"Услышали хлопок со взрывом, сначала толком не поняли, что произошло – наш тепловоз аж "подпрыгнул", свет на мосту тут же погас. Выглянули в окно кабины и увидели, что горит цистерна в районе хвоста поезда. Надо было действовать", –цитирует пресс-служба Квашнина.
Из 59 вагонов машинистам удалось отцепить 25 и увезти их на безопасный участок. Горящие цистерны с топливом закрепили "башмаками", чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани. На все это специалистам потребовалось 10 минут.
"Несмотря на шоковое состояние в первые мгновения, бригада не растерялась и справилась с возникшей ситуацией на высочайшем уровне. Оба железнодорожника – жители Керчи. Оба более 15 лет работают на Крымской железной дороге", - отметили в пресс- службе КЖД.
ЧП на Крымском мосту
произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ
об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта
на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.