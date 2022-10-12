Рейтинг@Mail.ru
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 12.10.2022
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
Организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова,... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T08:57
2022-10-12T09:33
чп на крымском мосту
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124770247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9da82418c789fe238b4e3e35174e5285.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 отк - РИА Новости Крым. Организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова, сообщает ЦОС ФСБ.По данным следствия, взрывчатка была замаскирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов и в начале августа отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению. Переправку организовывали граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Артур Терчанян.По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы, изменив данные об отправителе и получателе. На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.По данным ФСБ, на всем пути следования контролировал перемещение груза и координоровал процесс сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины, представлявший "Иваном Ивановичем", использовавший для координации виртуальный анонимный номер и номер, зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Андрейченко."В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221011/zakharova-obyasnila-izmenenie-ritoriki-kieva-po-chp-na-krymskom-mostu-1124824132.html
https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html
https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124770247_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_478988c444202c9a89b6e3f88085f159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп на крымском мосту, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ: организатор теракта на Крымском мосту - военная разведка Украины

08:57 12.10.2022 (обновлено: 09:33 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 отк - РИА Новости Крым. Организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова, сообщает ЦОС ФСБ.
"Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - сказано в сообщении ФСБ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 16:31
Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту
По данным следствия, взрывчатка была замаскирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов и в начале августа отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению. Переправку организовывали граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Артур Терчанян.
По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы, изменив данные об отправителе и получателе. На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:41
За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
"Седьмого октября при содействии Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Махира Юсубова, 1971 г.р., который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 года в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, на всем пути следования контролировал перемещение груза и координоровал процесс сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины, представлявший "Иваном Ивановичем", использовавший для координации виртуальный анонимный номер и номер, зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Андрейченко.
"В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Крымский мост. Вид из Керчи - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:09
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
ЧП на Крымском мостуФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:57ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
10:18Крымчанин попал в реанимацию с ножевыми ранениями
10:13Восемь муниципалитетов Крыма в среду остались без воды – адреса
09:54Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ
09:54Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена, заявили в Киеве
09:42На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация
09:30ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО
09:28В Керчи "заминировали" школы, детсады и здание суда
09:24В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога
08:57ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
08:51В Крым из Анапы запускают скоростные "Ласточки"
08:46В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах
08:22Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии
07:59Как России избежать войны на истощение – эксперт
07:31Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка
07:02Эксперт объяснила правила доставки интернет-заказов в случае ЧП
03:26Профессор МГИМО оценил возможность переговоров по Украине
00:01Прохладно и сухо: прогноз погоды для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
22:07Главные события и заявления дня: 11 октября
21:46На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков
Лента новостейМолния