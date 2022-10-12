https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 12.10.2022
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
Организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова,... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T08:57
2022-10-12T08:57
2022-10-12T09:33
чп на крымском мосту
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 отк - РИА Новости Крым. Организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова, сообщает ЦОС ФСБ.По данным следствия, взрывчатка была замаскирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов и в начале августа отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению. Переправку организовывали граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Артур Терчанян.По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы, изменив данные об отправителе и получателе. На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.По данным ФСБ, на всем пути следования контролировал перемещение груза и координоровал процесс сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины, представлявший "Иваном Ивановичем", использовавший для координации виртуальный анонимный номер и номер, зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Андрейченко."В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221011/zakharova-obyasnila-izmenenie-ritoriki-kieva-po-chp-na-krymskom-mostu-1124824132.html
https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html
https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html
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чп на крымском мосту, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
ФСБ: организатор теракта на Крымском мосту - военная разведка Украины
08:57 12.10.2022 (обновлено: 09:33 12.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 отк - РИА Новости Крым. Организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова, сообщает ЦОС ФСБ.
"Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - сказано в сообщении ФСБ.
По данным следствия, взрывчатка была замаскирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов и в начале августа отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению. Переправку организовывали граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Артур Терчанян.
По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы, изменив данные об отправителе и получателе. На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
"Седьмого октября при содействии Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Махира Юсубова, 1971 г.р., который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 года в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, на всем пути следования контролировал перемещение груза и координоровал процесс сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины, представлявший "Иваном Ивановичем", использовавший для координации виртуальный анонимный номер и номер, зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Андрейченко.
"В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
ЧП на Крымском мосту
произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ
об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.