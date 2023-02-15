https://crimea.ria.ru/20230215/rabota-kerchenskoy-perepravy-15-fevralya-kak-khodyat-paromy-1126985883.html

Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы

Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T10:18

2023-02-15T10:18

2023-02-15T10:18

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Как курсируют паромыРаботающие на линии паромы совокупно выполнили 2089 рейсов. Всего со старта морских перевозок они перевезли почти 65 тысяч транспортных средств.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Погода на Керченской переправеДействующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.В среду в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Местами ожидается мокрый снег, в центральных, южных и восточных районах - очень сильные осадки, гололед, метель. Поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно пользоваться сухопутным маршрутом.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в средуСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковСнежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева

https://crimea.ria.ru/20230215/sochi-pod-udarom-stikhii-rukhnuvshie-derevya-pereboi-so-svetom-i-gazom-1126984306.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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