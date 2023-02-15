https://crimea.ria.ru/20230215/rabota-kerchenskoy-perepravy-15-fevralya-kak-khodyat-paromy-1126985883.html
Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы
Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T10:18
2023-02-15T10:18
2023-02-15T10:18
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
новости
транспорт
кубань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960678_0:96:3077:1827_1920x0_80_0_0_1364681d1dec5a2198a8ba2a3880a12a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Как курсируют паромыРаботающие на линии паромы совокупно выполнили 2089 рейсов. Всего со старта морских перевозок они перевезли почти 65 тысяч транспортных средств.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Погода на Керченской переправеДействующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.В среду в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Местами ожидается мокрый снег, в центральных, южных и восточных районах - очень сильные осадки, гололед, метель. Поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно пользоваться сухопутным маршрутом.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму в средуСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковСнежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева
https://crimea.ria.ru/20230215/sochi-pod-udarom-stikhii-rukhnuvshie-derevya-pereboi-so-svetom-i-gazom-1126984306.html
крымский мост
крым
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960678_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_93c0f6ca60699a1cb9fd5d03332edf78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, новости, транспорт, кубань, краснодарский край
Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы
Минтранс: Керченская переправа 15 февраля работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Как курсируют паромы
Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2089 рейсов. Всего со старта морских перевозок они перевезли почти 65 тысяч транспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 84 537 пассажиров, 64 987 автотранспортных средств и 7 166 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.
Погода на Керченской переправе
Действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 февраля ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, временами осадки (снег, мокрый снег). Видимость хорошая, в осадках 2-4 км, высота волн 20-70 см. Температура воздуха 0…+2 градуса", - проинформировали в Минтрансе.
В среду в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Местами ожидается мокрый снег, в центральных, южных и восточных районах - очень сильные осадки, гололед, метель. Поскольку переправа является метеозависимым транспортом, водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно пользоваться сухопутным маршрутом.
Читайте также на РИА Новости Крым: