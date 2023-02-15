Рейтинг@Mail.ru
Какой будет погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230215/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-sredu-1126974955.html
Какой будет погода в Крыму в среду
Какой будет погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Какой будет погода в Крыму в среду
В среду над Крымом установится зона холодного атмосферного фронта и принесет на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T00:01
2023-02-15T00:01
погода
крымская погода
общество
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126765499_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e7cd66ef34d024d467af7e08c9ec6e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В среду над Крымом установится зона холодного атмосферного фронта и принесет на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.Вместе с тем, на 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем около 0.В Севастополе ночью и днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем 0…+2. На дорогах гололедица.В курортных городах в течение суток сохранится пасмурная погода, днем и ночью снег, дождь со снегом.В Ялте и Алуште ночная температура воздуха составит 0…+2, днем потеплеет до +4.В Судаке и Феодосии ночью -1…-3, днем – -1…+1.В Евпатории ночью столбики термометров покажут 0…-2, днем 0…+2.
https://crimea.ria.ru/20230212/v-krym-snova-idut-morozy-i-sneg--1126933335.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126765499_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_87b84eec912c4343ff9f753f9cd4a821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Какой будет погода в Крыму в среду

В среду в Крыму снежные метели, дождь и усиление ветра до 25 м/с

00:01 15.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В среду над Крымом установится зона холодного атмосферного фронта и принесет на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах ночью порывы до 25 м/с, - говорится в сообщении синоптиков, - Температура воздуха ночью -3…+2, днем -1…+4; в горах ночью и днем -4…-9".
Вместе с тем, на 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.
В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем около 0.
В Севастополе ночью и днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем 0…+2. На дорогах гололедица.
В курортных городах в течение суток сохранится пасмурная погода, днем и ночью снег, дождь со снегом.
В Ялте и Алуште ночная температура воздуха составит 0…+2, днем потеплеет до +4.
В Судаке и Феодосии ночью -1…-3, днем – -1…+1.
В Евпатории ночью столбики термометров покажут 0…-2, днем 0…+2.
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 18:04Радио "Спутник в Крыму"
В Крым снова идут морозы и снег
 
ПогодаКрымская погодаОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой будет погода в Крыму в среду
22:06Главные новости и заявления дня: 14 февраля
21:59Работа на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции
21:43Влюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
21:21Главные новости Крыма: 14 февраля
21:02На Украине отменят 8 Марта и День Победы
20:4114 февраля - опасный день для отношений
20:36Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган
20:24В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска
19:53Аксенов потребовал наказать глав пяти муниципалитетов Крыма
19:42Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек
19:3710 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
19:21Откуда будут ходить поезда в Крым летом 2023 года
19:04Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани
18:24Надавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов
17:56Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии
17:10Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
16:56Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей
16:48Воздушное пространство Молдавии вновь открыто
16:41Путин призвал защитить права российских военных и их семей
Лента новостейМолния