https://crimea.ria.ru/20230215/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-sredu-1126974955.html

Какой будет погода в Крыму в среду

Какой будет погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Какой будет погода в Крыму в среду

В среду над Крымом установится зона холодного атмосферного фронта и принесет на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T00:01

2023-02-15T00:01

2023-02-15T00:01

погода

крымская погода

общество

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В среду над Крымом установится зона холодного атмосферного фронта и принесет на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.Вместе с тем, на 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем около 0.В Севастополе ночью и днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем 0…+2. На дорогах гололедица.В курортных городах в течение суток сохранится пасмурная погода, днем и ночью снег, дождь со снегом.В Ялте и Алуште ночная температура воздуха составит 0…+2, днем потеплеет до +4.В Судаке и Феодосии ночью -1…-3, днем – -1…+1.В Евпатории ночью столбики термометров покажут 0…-2, днем 0…+2.

https://crimea.ria.ru/20230212/v-krym-snova-idut-morozy-i-sneg--1126933335.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак