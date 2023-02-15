https://crimea.ria.ru/20230215/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-sredu-1126974955.html
Какой будет погода в Крыму в среду
Какой будет погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Какой будет погода в Крыму в среду
В среду над Крымом установится зона холодного атмосферного фронта и принесет на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T00:01
2023-02-15T00:01
2023-02-15T00:01
погода
крымская погода
общество
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В среду над Крымом установится зона холодного атмосферного фронта и принесет на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.Вместе с тем, на 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем около 0.В Севастополе ночью и днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем 0…+2. На дорогах гололедица.В курортных городах в течение суток сохранится пасмурная погода, днем и ночью снег, дождь со снегом.В Ялте и Алуште ночная температура воздуха составит 0…+2, днем потеплеет до +4.В Судаке и Феодосии ночью -1…-3, днем – -1…+1.В Евпатории ночью столбики термометров покажут 0…-2, днем 0…+2.
https://crimea.ria.ru/20230212/v-krym-snova-idut-morozy-i-sneg--1126933335.html
симферополь
севастополь
ялта
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погода, крымская погода, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Какой будет погода в Крыму в среду
В среду в Крыму снежные метели, дождь и усиление ветра до 25 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В среду над Крымом установится зона холодного атмосферного фронта и принесет на полуостров сильные осадки в виде снега с дождем. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах ночью порывы до 25 м/с, - говорится в сообщении синоптиков, - Температура воздуха ночью -3…+2, днем -1…+4; в горах ночью и днем -4…-9".
Вместе с тем, на 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение
. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.
В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем около 0.
В Севастополе ночью и днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем 0…+2. На дорогах гололедица.
В курортных городах в течение суток сохранится пасмурная погода, днем и ночью снег, дождь со снегом.
В Ялте и Алуште ночная температура воздуха составит 0…+2, днем потеплеет до +4.
В Судаке и Феодосии ночью -1…-3, днем – -1…+1.
В Евпатории ночью столбики термометров покажут 0…-2, днем 0…+2.