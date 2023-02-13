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В Крым идут снегопады и метели

В Крым идут снегопады и метели - РИА Новости Крым, 13.02.2023

В Крым идут снегопады и метели

Снегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Снегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м\с.Риски для Крыма во время штормовой погодыВ связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывов линий электропередачи."Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупредили в МЧС.Меры предосторожности при непогодеСпасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений. При нахождении на улице важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправаПогодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковБез осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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