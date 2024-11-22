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Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ
Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ
Две школы в Симферополе и Красногвардейском районе Крыма победили в конкурсе инициатив родительских сообществ и выиграли премии на реализацию своих проектов. Об РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T11:52
2024-11-22T12:35
крым
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конкурс
образование в крыму и севастополе
симферополь
красногвардейский район
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Две школы в Симферополе и Красногвардейском районе Крыма победили в конкурсе инициатив родительских сообществ и выиграли премии на реализацию своих проектов. Об этом сообщили в пресс-службе российского общества "Знание".На реализацию школьной инициативы организаторы получат до 500 тысяч рублей.Победителем по направлению "Патриотическое воспитание" стала Петровская школа №2 Красногвардейского района, которая представила проект "Сильные духом", добавили в обществе.Архивные материалы организаторы проекта хотят оцифровать и использовать в различных презентациях, а хранящиеся в архиве предметы оформить как экспонаты, улучшить постоянные выставки и готовить исторические аудио- и видеоподкасты, уточнили организаторы конкурса.Всего на реализацию своих проектов денежные премии получат 200 родительских комитетов из 78 субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах РоссииПутин поддержал идею создать единые учебники по русскому языкуКрым попросил федеральный центр построить еще 8 школ
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крым, школа, конкурс, образование в крыму и севастополе, симферополь, красногвардейский район, новости крыма, общество
Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ

Две школы Крыма стали победителями в конкурсе инициатив родительских сообществ России

11:52 22.11.2024 (обновлено: 12:35 22.11.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваДень знаний
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© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Две школы в Симферополе и Красногвардейском районе Крыма победили в конкурсе инициатив родительских сообществ и выиграли премии на реализацию своих проектов. Об этом сообщили в пресс-службе российского общества "Знание".

"Среди победителей первого сезона конкурса инициатив родительских сообществ средняя общеобразовательная школа № 7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка в Симферополе с проектом развития эковолонтерского отряда "Зеленые сердца", который создан три года назад как способ социального партнерства учащихся, их родителей и учителей", - сообщили в пресс-службе.

На реализацию школьной инициативы организаторы получат до 500 тысяч рублей.
Победителем по направлению "Патриотическое воспитание" стала Петровская школа №2 Красногвардейского района, которая представила проект "Сильные духом", добавили в обществе.
"Родительскому комитету будет выделено до 500 тысяч рублей на то, чтобы осовременить пространство школьного музея", - отметили в пресс-службе.
Архивные материалы организаторы проекта хотят оцифровать и использовать в различных презентациях, а хранящиеся в архиве предметы оформить как экспонаты, улучшить постоянные выставки и готовить исторические аудио- и видеоподкасты, уточнили организаторы конкурса.
Всего на реализацию своих проектов денежные премии получат 200 родительских комитетов из 78 субъектов Российской Федерации.
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КрымШколаКонкурсОбразование в Крыму и СевастополеСимферопольКрасногвардейский районНовости КрымаОбщество
 
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