https://crimea.ria.ru/20241122/dve-krymskie-shkoly-pobedili-v-konkurse-initsiativ-roditelskikh-soobschestv-1142055995.html

Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ

Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ

Две школы в Симферополе и Красногвардейском районе Крыма победили в конкурсе инициатив родительских сообществ и выиграли премии на реализацию своих проектов. Об РИА Новости Крым, 22.11.2024

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Две школы в Симферополе и Красногвардейском районе Крыма победили в конкурсе инициатив родительских сообществ и выиграли премии на реализацию своих проектов. Об этом сообщили в пресс-службе российского общества "Знание".На реализацию школьной инициативы организаторы получат до 500 тысяч рублей.Победителем по направлению "Патриотическое воспитание" стала Петровская школа №2 Красногвардейского района, которая представила проект "Сильные духом", добавили в обществе.Архивные материалы организаторы проекта хотят оцифровать и использовать в различных презентациях, а хранящиеся в архиве предметы оформить как экспонаты, улучшить постоянные выставки и готовить исторические аудио- и видеоподкасты, уточнили организаторы конкурса.Всего на реализацию своих проектов денежные премии получат 200 родительских комитетов из 78 субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах РоссииПутин поддержал идею создать единые учебники по русскому языкуКрым попросил федеральный центр построить еще 8 школ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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