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Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник
Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T00:01
2024-11-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью, утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от -3 до +2, днем от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241125/v-krym-idet-zima-gde-i-kogda-vypadet-sneg-1142107218.html
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник местами пройдет снег и в горах гололедица

00:01 26.11.2024
 
© РИА НовостиСнег с дождем
Снег с дождем - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в горах -4…-8, днем +2…+7 градусов, в горах 0…-3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью, утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от -3 до +2, днем от +2 до +6 градусов.
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Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Вчера, 12:09
В Крым идет зима: где и когда выпадет снег
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 ноября
23:11Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа
22:52Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса
22:30Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день
22:15Кипр в НАТО: эксперт оценил перспективы
21:52В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России
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