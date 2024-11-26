https://crimea.ria.ru/20241126/sneg-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1142070007.html
Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник
Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T00:01
2024-11-26T00:01
2024-11-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью, утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от -3 до +2, днем от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник местами пройдет снег и в горах гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в горах -4…-8, днем +2…+7 градусов, в горах 0…-3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью, утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от -3 до +2, днем от +2 до +6 градусов.
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