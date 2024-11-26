https://crimea.ria.ru/20241126/sneg-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1142070007.html

Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник

Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T00:01

2024-11-26T00:01

2024-11-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Местами пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью, утром 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от -3 до +2, днем от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241125/v-krym-idet-zima-gde-i-kogda-vypadet-sneg-1142107218.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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