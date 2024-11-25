https://crimea.ria.ru/20241125/dorozhnaya-obstanovka-v-krymu-v-nepogodu-operativnye-dannye-mintransa-1142128542.html

Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса

Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса

В Крыму дорожные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса. РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T22:52

2024-11-25T22:52

2024-11-25T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму дорожные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.Так, по информации профильного ведомства, в районе Ангарского перевала сейчас 2 градуса мороза, покрытие влажное, обработанное. В районе Шапки партизан -3 градуса, покрытие обработанное. На дорогах Белогорск – Феодосия и Грушевка – Судак работают две комбинированные спецмашины, идет очистка и обработка противогололедными материалами, зафиксировано 2 градуса мороза"Симферополь: Восточный обход, Айкован – Ана-Юрт: проведена обработка противогололедными материалами. Симферополь – Алушта– Ялта: -2 градуса, покрытие мокрое, обработано противогололедными материалами. Симферополь –Евпатория – Мирный: покрытие сухое", – говорится в сообщении ведомства.Минтранс Крыма призывает автомобилистов не выезжать на летней резине и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.Движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети, опасных для проезда участков нет, сообщила ранее специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев рассказал, что первый снег в Симферополе убирают семь комбинированных дорожных машин, восемь спецмашин выйдут на дежурство в ночь на вторник.Также начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что на Южном берегу Крыма и на востоке полуострова во вторник, 26 ноября, выпадет снег.Незначительное выпадение снега в Крыму фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 километров прохода и обработано 108 километров солевым раствором.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделеВ Крым идет зима: где и когда выпадет снегЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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