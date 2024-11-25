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Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса
Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса
В Крыму дорожные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T22:52
2024-11-25T22:59
погода в крыму
крымская погода
минтранс крыма
дорожное движение
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму дорожные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.Так, по информации профильного ведомства, в районе Ангарского перевала сейчас 2 градуса мороза, покрытие влажное, обработанное. В районе Шапки партизан -3 градуса, покрытие обработанное. На дорогах Белогорск – Феодосия и Грушевка – Судак работают две комбинированные спецмашины, идет очистка и обработка противогололедными материалами, зафиксировано 2 градуса мороза"Симферополь: Восточный обход, Айкован – Ана-Юрт: проведена обработка противогололедными материалами. Симферополь – Алушта– Ялта: -2 градуса, покрытие мокрое, обработано противогололедными материалами. Симферополь –Евпатория – Мирный: покрытие сухое", – говорится в сообщении ведомства.Минтранс Крыма призывает автомобилистов не выезжать на летней резине и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.Движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети, опасных для проезда участков нет, сообщила ранее специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев рассказал, что первый снег в Симферополе убирают семь комбинированных дорожных машин, восемь спецмашин выйдут на дежурство в ночь на вторник.Также начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что на Южном берегу Крыма и на востоке полуострова во вторник, 26 ноября, выпадет снег.Незначительное выпадение снега в Крыму фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 километров прохода и обработано 108 километров солевым раствором.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделеВ Крым идет зима: где и когда выпадет снегЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, минтранс крыма, дорожное движение, крымавтодор
Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса

В Крыму дорожники круглосуточно следят за состоянием дорожного покрытия – Минтранс

22:52 25.11.2024 (обновлено: 22:59 25.11.2024)
 
© КрымавтодорГололед на дорогах в Крыму
Гололед на дорогах в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму дорожные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Так, по информации профильного ведомства, в районе Ангарского перевала сейчас 2 градуса мороза, покрытие влажное, обработанное. В районе Шапки партизан -3 градуса, покрытие обработанное. На дорогах Белогорск – Феодосия и Грушевка – Судак работают две комбинированные спецмашины, идет очистка и обработка противогололедными материалами, зафиксировано 2 градуса мороза
"Симферополь: Восточный обход, Айкован – Ана-Юрт: проведена обработка противогололедными материалами. Симферополь – Алушта– Ялта: -2 градуса, покрытие мокрое, обработано противогололедными материалами. Симферополь –Евпатория – Мирный: покрытие сухое", – говорится в сообщении ведомства.
Минтранс Крыма призывает автомобилистов не выезжать на летней резине и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети, опасных для проезда участков нет, сообщила ранее специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев рассказал, что первый снег в Симферополе убирают семь комбинированных дорожных машин, восемь спецмашин выйдут на дежурство в ночь на вторник.
Также начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что на Южном берегу Крыма и на востоке полуострова во вторник, 26 ноября, выпадет снег.
Незначительное выпадение снега в Крыму фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 километров прохода и обработано 108 километров солевым раствором.
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Погода в КрымуКрымская погодаМинтранс КрымаДорожное движениеКрымавтодор
 
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