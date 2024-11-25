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Как Симферополь встретил первый снег - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Как Симферополь встретил первый снег
Как Симферополь встретил первый снег - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Как Симферополь встретил первый снег
Первый снег в Симферополе сейчас убирают семь комбинированных дорожных машин, восемь спецмашин выйдут на дежурство в ночь на вторник. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T20:41
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симферополь
михаил афанасьев
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Первый снег в Симферополе сейчас убирают семь комбинированных дорожных машин, восемь спецмашин выйдут на дежурство в ночь на вторник. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, первый снег в Симферополе ознаменован увеличением работы коммунальных служб, которые оснащены необходимым инвентарем, спецодеждой и посыпочным материалом.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что на Южном берегу Крыма и на востоке полуострова во вторник, 26 ноября, выпадет снег.Незначительное выпадение снега в Крыму фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 километров прохода и обработано 108 километров солевым раствором. Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В целом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря, сообщал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода в Крыму: какая ситуация на дорогах полуостроваЗаморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделеЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима
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РИА Новости Крым
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симферополь, михаил афанасьев, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Как Симферополь встретил первый снег

В Симферополе на дежурство в ночь для уборки снега выйдут 8 спецмашин

20:41 25.11.2024
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваЗима в Симферополе
Зима в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Первый снег в Симферополе сейчас убирают семь комбинированных дорожных машин, восемь спецмашин выйдут на дежурство в ночь на вторник. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

"Сейчас на улицах города работают 7 комбинированных дорожных машин. На дежурство в ночь выйдут 8 КДМ по запланированным маршрутам. В наличии 1600 тонн реагента – этого количества достаточно для обработки улиц города. Более 400 дворников с утра выйдут на рабочие места", – говорится в сообщении.

По его словам, первый снег в Симферополе ознаменован увеличением работы коммунальных служб, которые оснащены необходимым инвентарем, спецодеждой и посыпочным материалом.
Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что на Южном берегу Крыма и на востоке полуострова во вторник, 26 ноября, выпадет снег.
Незначительное выпадение снега в Крыму фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 километров прохода и обработано 108 километров солевым раствором. Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В целом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря, сообщал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
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СимферопольМихаил АфанасьевПогода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
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