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Как Симферополь встретил первый снег

Как Симферополь встретил первый снег - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Как Симферополь встретил первый снег

Первый снег в Симферополе сейчас убирают семь комбинированных дорожных машин, восемь спецмашин выйдут на дежурство в ночь на вторник. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T20:41

2024-11-25T20:41

2024-11-25T20:41

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Первый снег в Симферополе сейчас убирают семь комбинированных дорожных машин, восемь спецмашин выйдут на дежурство в ночь на вторник. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, первый снег в Симферополе ознаменован увеличением работы коммунальных служб, которые оснащены необходимым инвентарем, спецодеждой и посыпочным материалом.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что на Южном берегу Крыма и на востоке полуострова во вторник, 26 ноября, выпадет снег.Незначительное выпадение снега в Крыму фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 километров прохода и обработано 108 километров солевым раствором. Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В целом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря, сообщал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода в Крыму: какая ситуация на дорогах полуостроваЗаморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделеЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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