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В Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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В Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Марьинском направлении героя спецоперации Владимира Лукинского, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T19:06
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севастополь
михаил развожаев
память
утраты
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Марьинском направлении героя спецоперации Владимира Лукинского, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, Владимир Лукинский родился и вырос в Севастополе. После окончания школы поступил в морской колледж, но учебу пришлось оставить.Работал на городских стройках, был одним из тех, кто строил архитектурно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", участвовал в восстановлении разрушенных объектов Донбасса.
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости сво, новости
В Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Владимиром Лукинским

19:06 25.11.2024 (обновлено: 19:58 25.11.2024)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Марьинском направлении героя спецоперации Владимира Лукинского, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь рядового, стрелка Владимира Александровича Лукинского. Будем помнить нашего героя", – написал Развожаев.

По информации губернатора, Владимир Лукинский родился и вырос в Севастополе. После окончания школы поступил в морской колледж, но учебу пришлось оставить.
Работал на городских стройках, был одним из тех, кто строил архитектурно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", участвовал в восстановлении разрушенных объектов Донбасса.
© Telegram Михаил РазвожаевВладимир Лукинский
Владимир Лукинский
© Telegram Михаил Развожаев
Владимир Лукинский

"В 2024 году Владимир Александрович принял решение идти защищать Родину, подписал контракт с Министерством обороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Он геройски погиб в бою на Марьинском направлении," – сказал Развожаев.

СевастопольМихаил РазвожаевПамятьУтратыГерои СВОНовости СВОНовости
 
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