https://crimea.ria.ru/20241125/geroyski-pogib-v-boyu-sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1142122384.html

В Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Марьинском направлении героя спецоперации Владимира Лукинского, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T19:06

2024-11-25T19:06

2024-11-25T19:58

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Марьинском направлении героя спецоперации Владимира Лукинского, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, Владимир Лукинский родился и вырос в Севастополе. После окончания школы поступил в морской колледж, но учебу пришлось оставить.Работал на городских стройках, был одним из тех, кто строил архитектурно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", участвовал в восстановлении разрушенных объектов Донбасса.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости сво, новости