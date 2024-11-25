https://crimea.ria.ru/20241125/za-uchastie-v-spetsoperatsii-boytsy-rosgvardii-poluchat-vyplatu-v-400-tysyach-1142121066.html

За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч

За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч - РИА Новости Крым, 25.11.2024

За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч

Бойцы Росгвардии будут получать единовременную выплату в 400 тысяч рублей за заключение контракта для участия в спецоперации. Указ "О внесении изменений в Указ... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T17:41

2024-11-25T17:41

2024-11-25T17:41

новости

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

владимир путин (политик)

закон и право

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы Росгвардии будут получать единовременную выплату в 400 тысяч рублей за заключение контракта для участия в спецоперации. Указ "О внесении изменений в Указ президента РФ "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ", подписал президент России Владимир Путин. Его текст размещен на портале правовой информации.В документе уточняется, что контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины должен быть заключен в период с 1 августа по 31 декабря 2024.При этом указ не распространяется на военнослужащих, замещавших воинские должности курсантов военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ или Минобороны РФ.Указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря, президент России Владимир Путин подписал в июле текущего года.В августе правительство РФ утвердило правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОДенежное довольствие участников СВО уравняют

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), владимир путин (политик), закон и право, новости сво