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За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч
За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч - РИА Новости Крым, 25.11.2024
За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч
Бойцы Росгвардии будут получать единовременную выплату в 400 тысяч рублей за заключение контракта для участия в спецоперации. Указ "О внесении изменений в Указ... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T17:41
2024-11-25T17:41
новости
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
владимир путин (политик)
закон и право
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы Росгвардии будут получать единовременную выплату в 400 тысяч рублей за заключение контракта для участия в спецоперации. Указ "О внесении изменений в Указ президента РФ "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ", подписал президент России Владимир Путин. Его текст размещен на портале правовой информации.В документе уточняется, что контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины должен быть заключен в период с 1 августа по 31 декабря 2024.При этом указ не распространяется на военнослужащих, замещавших воинские должности курсантов военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ или Минобороны РФ.Указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря, президент России Владимир Путин подписал в июле текущего года.В августе правительство РФ утвердило правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОДенежное довольствие участников СВО уравняют
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), владимир путин (политик), закон и право, новости сво
За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч

Выплату в 400 тысяч получат бойцы Росгвардии за подписание контракта об участии в СВО

17:41 25.11.2024
 
© Пресс-служба РосгвардииБоец Росгвардии
Боец Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы Росгвардии будут получать единовременную выплату в 400 тысяч рублей за заключение контракта для участия в спецоперации. Указ "О внесении изменений в Указ президента РФ "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ", подписал президент России Владимир Путин. Его текст размещен на портале правовой информации.

"Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, в том числе направленным в войска национальной гвардии РФ для прохождения военной службы, <…> военнослужащим, проходившим военную службу в восках национальной гвардии РФ единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", – говорится в тексте указа.

В документе уточняется, что контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины должен быть заключен в период с 1 августа по 31 декабря 2024.
При этом указ не распространяется на военнослужащих, замещавших воинские должности курсантов военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ или Минобороны РФ.
Указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря, президент России Владимир Путин подписал в июле текущего года.
В августе правительство РФ утвердило правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.
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НовостиРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Владимир Путин (политик)Закон и правоНовости СВО
 
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