За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч
Выплату в 400 тысяч получат бойцы Росгвардии за подписание контракта об участии в СВО
© Пресс-служба РосгвардииБоец Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы Росгвардии будут получать единовременную выплату в 400 тысяч рублей за заключение контракта для участия в спецоперации. Указ "О внесении изменений в Указ президента РФ "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ", подписал президент России Владимир Путин. Его текст размещен на портале правовой информации.
"Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, в том числе направленным в войска национальной гвардии РФ для прохождения военной службы, <…> военнослужащим, проходившим военную службу в восках национальной гвардии РФ единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", – говорится в тексте указа.
В документе уточняется, что контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины должен быть заключен в период с 1 августа по 31 декабря 2024.
При этом указ не распространяется на военнослужащих, замещавших воинские должности курсантов военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ или Минобороны РФ.
Указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря, президент России Владимир Путин подписал в июле текущего года.
В августе правительство РФ утвердило правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам.
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