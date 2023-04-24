https://crimea.ria.ru/20230424/denezhnoe-dovolstvie-uchastnikov-svo-uravnyayut-1128330269.html

Денежное довольствие участников СВО уравняют

Денежное довольствие участников СВО уравняют - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Денежное довольствие участников СВО уравняют

Президент России Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросах денежного довольствия. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T14:31

2023-04-24T14:31

2023-04-24T14:41

владимир путин (политик)

сво

андрей турчак

новости

экономика

общество

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросах денежного довольствия.Денежное довольствиеГлава государства в понедельник провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком. Он рассказал Путину о расхождении в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По его словам, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей не зависимо от того, где он находится, в то время как контрактник – только если он на передовой. Турчак предложил главе государства устранить эту диспропорцию.В качестве примера Турчак рассказал, что начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, "участвует в выполнении задач в СВО по определению", но при этом "получает в разы меньше, чем тот же тыловик "за лентой", в зоне специальной военной операции". Он предложил провести "точечную законодательную работу" и уравнять положение всех участников специальной военной операции."Так и надо сделать", - поддержал президент.Меры поддержки участников СВО и их семейРуководитель рабочей группы также затронул вопрос о мерах поддержки участников СВО и их семей. Он предложил исключить боевые и наградные деньги при расчете доходов на выплаты для детей. Турчак пояснил, что в отношении семей мобилизованных в составе доходов не учитываются выплаты от Минобороны РФ, но у контрактников и добровольцев считаются."При этом в отношении семей мобилизованных в составе таких доходов не учитываются выплаты, которые они получают от министерства обороны. В отношении же контрактников и добровольцев эти выплаты учитываются. Предлагаем для всех исключить боевые и наградные при расчете доходов, чтобы это было справедливо", - сказал Турчак.Он добавил, что назначение выплат зависит от среднедушевого дохода члена семьи за прошедшие 12 месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО выдадут землю на побережье КрымаРосгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – КабминПутин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20230422/nuzhny-ptichki-i-teplovizory-kak-pravilno-pomogat-uchastnikam-svo-1128246330.html

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владимир путин (политик), сво, андрей турчак, новости, экономика, общество, вооруженные силы россии