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Денежное довольствие участников СВО уравняют - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Денежное довольствие участников СВО уравняют
Денежное довольствие участников СВО уравняют - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Денежное довольствие участников СВО уравняют
Президент России Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросах денежного довольствия. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T14:31
2023-04-24T14:41
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросах денежного довольствия.Денежное довольствиеГлава государства в понедельник провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком. Он рассказал Путину о расхождении в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По его словам, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей не зависимо от того, где он находится, в то время как контрактник – только если он на передовой. Турчак предложил главе государства устранить эту диспропорцию.В качестве примера Турчак рассказал, что начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, "участвует в выполнении задач в СВО по определению", но при этом "получает в разы меньше, чем тот же тыловик "за лентой", в зоне специальной военной операции". Он предложил провести "точечную законодательную работу" и уравнять положение всех участников специальной военной операции."Так и надо сделать", - поддержал президент.Меры поддержки участников СВО и их семейРуководитель рабочей группы также затронул вопрос о мерах поддержки участников СВО и их семей. Он предложил исключить боевые и наградные деньги при расчете доходов на выплаты для детей. Турчак пояснил, что в отношении семей мобилизованных в составе доходов не учитываются выплаты от Минобороны РФ, но у контрактников и добровольцев считаются."При этом в отношении семей мобилизованных в составе таких доходов не учитываются выплаты, которые они получают от министерства обороны. В отношении же контрактников и добровольцев эти выплаты учитываются. Предлагаем для всех исключить боевые и наградные при расчете доходов, чтобы это было справедливо", - сказал Турчак.Он добавил, что назначение выплат зависит от среднедушевого дохода члена семьи за прошедшие 12 месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО выдадут землю на побережье КрымаРосгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – КабминПутин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублей
https://crimea.ria.ru/20230422/nuzhny-ptichki-i-teplovizory-kak-pravilno-pomogat-uchastnikam-svo-1128246330.html
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владимир путин (политик), сво, андрей турчак, новости, экономика, общество, вооруженные силы россии
Денежное довольствие участников СВО уравняют

Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации

14:31 24.04.2023 (обновлено: 14:41 24.04.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел очередное совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел очередное совещание с членами правительства РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросах денежного довольствия.

Денежное довольствие

Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком. Он рассказал Путину о расхождении в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По его словам, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей не зависимо от того, где он находится, в то время как контрактник – только если он на передовой. Турчак предложил главе государства устранить эту диспропорцию.
"Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине, - вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства", - указал Путин.
В качестве примера Турчак рассказал, что начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, "участвует в выполнении задач в СВО по определению", но при этом "получает в разы меньше, чем тот же тыловик "за лентой", в зоне специальной военной операции". Он предложил провести "точечную законодательную работу" и уравнять положение всех участников специальной военной операции.
"Так и надо сделать", - поддержал президент.
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"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОТушенка, варенье, печенье и носки, домашние закатки и конфеты – неравнодушные граждане, которые хотят помочь нашим бойцам, собирают посылки в зону СВО. Но "на передке" жизнь поможет сохранить не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.

Меры поддержки участников СВО и их семей

Руководитель рабочей группы также затронул вопрос о мерах поддержки участников СВО и их семей. Он предложил исключить боевые и наградные деньги при расчете доходов на выплаты для детей. Турчак пояснил, что в отношении семей мобилизованных в составе доходов не учитываются выплаты от Минобороны РФ, но у контрактников и добровольцев считаются.
"При этом в отношении семей мобилизованных в составе таких доходов не учитываются выплаты, которые они получают от министерства обороны. В отношении же контрактников и добровольцев эти выплаты учитываются. Предлагаем для всех исключить боевые и наградные при расчете доходов, чтобы это было справедливо", - сказал Турчак.
Он добавил, что назначение выплат зависит от среднедушевого дохода члена семьи за прошедшие 12 месяцев.
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Владимир Путин (политик)СВОАндрей ТурчакНовостиЭкономикаОбществоВооруженные силы России
 
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