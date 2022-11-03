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Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тыс. рублей
Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T22:32
2022-11-03T22:39
армия и флот
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным."Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей", - говорится в тексте указа.Согласно документу, правительство РФ определит порядок осуществления единовременной денежной выплаты и обеспечит финансирование расходов, связанных с реализацией указа.19 октября на заседании Совета безопасности РФ Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплаты денежного довольствия мобилизованным россиянам, которое должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.
https://crimea.ria.ru/20221102/semi-mobilizovannykh-smogut-poluchat-podderzhku-v-formate-edinogo-okna-1125216332.html
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армия и флот, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация
Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тыс. рублей

Заключившие с 21 сентября контракт на службу в ВС РФ получат единовременно 195 тыс. рублей

22:32 03.11.2022 (обновлено: 22:39 03.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, уточняется в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей", - говорится в тексте указа.
Согласно документу, правительство РФ определит порядок осуществления единовременной денежной выплаты и обеспечит финансирование расходов, связанных с реализацией указа.
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Армия и флотВладимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизация
 
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