https://crimea.ria.ru/20221103/putin-podpisal-ukaz-o-vyplate-kontraktnikam-195-tys-rubley-1125233662.html

Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тыс. рублей

Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T22:32

2022-11-03T22:32

2022-11-03T22:39

армия и флот

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным."Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей", - говорится в тексте указа.Согласно документу, правительство РФ определит порядок осуществления единовременной денежной выплаты и обеспечит финансирование расходов, связанных с реализацией указа.19 октября на заседании Совета безопасности РФ Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплаты денежного довольствия мобилизованным россиянам, которое должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.

https://crimea.ria.ru/20221102/semi-mobilizovannykh-smogut-poluchat-podderzhku-v-formate-edinogo-okna-1125216332.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация