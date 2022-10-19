https://crimea.ria.ru/20221019/putin-dovolstvie-mobilizovannykh-dolzhno-byt-ne-nizhe-195-tys-rub-v-mesyats-1124980992.html

Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц

Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц

Президент РФ Владимир Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплаты денежного довольствия мобилизованным россиянам, которое должно составлять... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T15:15

2022-10-19T15:15

2022-10-19T15:22

военное положение в новых регионах россии

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплаты денежного довольствия мобилизованным россиянам, которое должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Путин подчеркнул, что все российские военнослужащие, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. "У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы, а они есть, на современном, достойном нашей страны уровне", – добавил президент.Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности >>

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военное положение в новых регионах россии, владимир путин (политик)