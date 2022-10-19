https://crimea.ria.ru/20221019/putin-dovolstvie-mobilizovannykh-dolzhno-byt-ne-nizhe-195-tys-rub-v-mesyats-1124980992.html
Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц
Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц
Президент РФ Владимир Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплаты денежного довольствия мобилизованным россиянам, которое должно составлять... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T15:15
2022-10-19T15:15
2022-10-19T15:22
военное положение в новых регионах россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплаты денежного довольствия мобилизованным россиянам, которое должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Путин подчеркнул, что все российские военнослужащие, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. "У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы, а они есть, на современном, достойном нашей страны уровне", – добавил президент.Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности >>
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
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военное положение в новых регионах россии, владимир путин (политик)
Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц
Путин: ежемесячное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тыс. рублей
15:15 19.10.2022 (обновлено: 15:22 19.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплаты денежного довольствия мобилизованным россиянам, которое должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.
"Известна возникшая в последнее время проблема с выплатой денежного довольствия военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, включая период подготовки и обучения личного состава", - сказал глава государства на заседании Совета безопасности РФ.
Путин подчеркнул, что все российские военнослужащие, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания.
"У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы, а они есть, на современном, достойном нашей страны уровне", – добавил президент.