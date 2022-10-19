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Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности
Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности
Главы субъектов федерации будут наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:52
2022-10-19T16:09
специальная военная операция рф на украине
владимир путин (политик)
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Главы субъектов федерации будут наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.По словам российского лидера, для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Содействие в этом губернаторам окажет правительство, Министерство обороны и другие ведомства."Очевидно, что ситуация и положение дел в разных регионах разное, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решить главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте федерации. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски", - отметил он.По поручению президента, главы регионов должны незамедлительно приступить к выполнению положений указа.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html
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специальная военная операция рф на украине, владимир путин (политик), военное положение в новых регионах россии
Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности

Путин: главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности

14:52 19.10.2022 (обновлено: 16:09 19.10.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Главы субъектов федерации будут наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

"В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан. Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции необходимой для специальной военной операции", - заявил президент.

По словам российского лидера, для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Содействие в этом губернаторам окажет правительство, Министерство обороны и другие ведомства.
"Очевидно, что ситуация и положение дел в разных регионах разное, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решить главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте федерации. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски", - отметил он.
По поручению президента, главы регионов должны незамедлительно приступить к выполнению положений указа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:48
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