https://crimea.ria.ru/20221019/gubernatory-poluchat-dopolnitelnye-polnomochiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-1124978984.html

Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности

Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности

Главы субъектов федерации будут наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T14:52

2022-10-19T14:52

2022-10-19T16:09

специальная военная операция рф на украине

владимир путин (политик)

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Главы субъектов федерации будут наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.По словам российского лидера, для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Содействие в этом губернаторам окажет правительство, Министерство обороны и другие ведомства."Очевидно, что ситуация и положение дел в разных регионах разное, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решить главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте федерации. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски", - отметил он.По поручению президента, главы регионов должны незамедлительно приступить к выполнению положений указа.

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, владимир путин (политик), военное положение в новых регионах россии