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Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
В Крыму действуют более 12 мер социальной поддержки военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом в ходе совещания с... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T18:42
2023-03-17T18:44
крым
сергей аксенов
земля в крыму для участников сво
владимир путин (политик)
россия
сво
севастополь
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму действуют более 12 мер социальной поддержки военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, все поручения президента по оказанию помощи участникам СВО в регионе выполняются в полном объеме. Кроме того, глава республики отметил, что в регионе совместными усилиями формируется гуманитарная помощь для участников СВО.Земля для участников СВО в КрымуВ декабре президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно закону, для получения участков в Крыму ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года.Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.Земля для участников СВО в СевастополеВ департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка. Первые 11 гектаров или 160 участков будут предоставлены на Северной стороне города в районе савхоз-завода Полины Осипенко. Участки будут готовы к выдаче не ранее, чем в конце марта, так как необходимо провести зонирование, разделить землю на участки и т.д.Ранее губернатор Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. Для этого необходимо предоставить подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. Обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично или в удаленном формате.Меры поддержки военных в России и КрымуРанее Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным. Указом президента от 30 декабря 2022 года право получения такой выплаты распространилось и на военнослужащих, заключивших контракт в период спецоперации с Росгвардией.В Крыму каждому из призванных крымчан выплачивают по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.Как заявил глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики.Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому отличившиеся в ходе специальной военной операции сотрудники Росгвардии смогут получить земельные участки в Крыму и Севастополе, а также в Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – КабминПутин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублейЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок
https://crimea.ria.ru/20230307/zemlya-v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-gde-budut-vydavat-uchastki-1127385444.html
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крым, сергей аксенов, земля в крыму для участников сво, владимир путин (политик), россия, сво, севастополь, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, новости, общество
Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма

Аксенов: землю участникам спецоперации будут выдавать в прибрежной зоне Крыма

18:42 17.03.2023 (обновлено: 18:44 17.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоселок Коктебель в Крыму
Поселок Коктебель в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму действуют более 12 мер социальной поддержки военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, все поручения президента по оказанию помощи участникам СВО в регионе выполняются в полном объеме.
"В Крыму принято более 12 мер социальной поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции. Основная мера это выделение земельных участков. Все массивы для всех участников СВО, войск и Росгвардии выделены, они находятся в прибрежной зоне", – сказал Аксенов.
Кроме того, глава республики отметил, что в регионе совместными усилиями формируется гуманитарная помощь для участников СВО.
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Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки

Земля для участников СВО в Крыму

В декабре президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно закону, для получения участков в Крыму ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.
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Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам

Земля для участников СВО в Севастополе

В департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка. Первые 11 гектаров или 160 участков будут предоставлены на Северной стороне города в районе савхоз-завода Полины Осипенко. Участки будут готовы к выдаче не ранее, чем в конце марта, так как необходимо провести зонирование, разделить землю на участки и т.д.
Ранее губернатор Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. Для этого необходимо предоставить подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. Обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично или в удаленном формате.

Меры поддержки военных в России и Крыму

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным. Указом президента от 30 декабря 2022 года право получения такой выплаты распространилось и на военнослужащих, заключивших контракт в период спецоперации с Росгвардией.
В Крыму каждому из призванных крымчан выплачивают по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.
Как заявил глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому отличившиеся в ходе специальной военной операции сотрудники Росгвардии смогут получить земельные участки в Крыму и Севастополе, а также в Московской области.
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КрымСергей АксеновЗемля в Крыму для участников СВОВладимир Путин (политик)РоссияСВОСевастопольСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и СевастополяНовостиОбщество
 
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