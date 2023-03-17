https://crimea.ria.ru/20230317/uchastnikam-svo-vydadut-zemlyu-na-poberezhe-kryma-1127617846.html

Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма

Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма

В Крыму действуют более 12 мер социальной поддержки военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом в ходе совещания с... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T18:42

2023-03-17T18:42

2023-03-17T18:44

крым

сергей аксенов

земля в крыму для участников сво

владимир путин (политик)

россия

сво

севастополь

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму действуют более 12 мер социальной поддержки военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, все поручения президента по оказанию помощи участникам СВО в регионе выполняются в полном объеме. Кроме того, глава республики отметил, что в регионе совместными усилиями формируется гуманитарная помощь для участников СВО.Земля для участников СВО в КрымуВ декабре президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно закону, для получения участков в Крыму ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года.Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.Земля для участников СВО в СевастополеВ департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка. Первые 11 гектаров или 160 участков будут предоставлены на Северной стороне города в районе савхоз-завода Полины Осипенко. Участки будут готовы к выдаче не ранее, чем в конце марта, так как необходимо провести зонирование, разделить землю на участки и т.д.Ранее губернатор Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. Для этого необходимо предоставить подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. Обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично или в удаленном формате.Меры поддержки военных в России и КрымуРанее Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным. Указом президента от 30 декабря 2022 года право получения такой выплаты распространилось и на военнослужащих, заключивших контракт в период спецоперации с Росгвардией.В Крыму каждому из призванных крымчан выплачивают по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.Как заявил глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики.Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому отличившиеся в ходе специальной военной операции сотрудники Росгвардии смогут получить земельные участки в Крыму и Севастополе, а также в Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – КабминПутин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублейЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок

https://crimea.ria.ru/20230307/zemlya-v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-gde-budut-vydavat-uchastki-1127385444.html

https://crimea.ria.ru/20230218/putin-poruchil-vydat-zemlyu-v-krymu-otlichivshimsya-v-svo-rosgvardeytsam-1127064022.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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