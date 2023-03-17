Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
Аксенов: землю участникам спецоперации будут выдавать в прибрежной зоне Крыма
18:42 17.03.2023 (обновлено: 18:44 17.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму действуют более 12 мер социальной поддержки военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, все поручения президента по оказанию помощи участникам СВО в регионе выполняются в полном объеме.
"В Крыму принято более 12 мер социальной поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции. Основная мера это выделение земельных участков. Все массивы для всех участников СВО, войск и Росгвардии выделены, они находятся в прибрежной зоне", – сказал Аксенов.
Кроме того, глава республики отметил, что в регионе совместными усилиями формируется гуманитарная помощь для участников СВО.
Земля для участников СВО в Крыму
В декабре президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно закону, для получения участков в Крыму ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.
18 февраля, 11:39Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам
Земля для участников СВО в Севастополе
В департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка. Первые 11 гектаров или 160 участков будут предоставлены на Северной стороне города в районе савхоз-завода Полины Осипенко. Участки будут готовы к выдаче не ранее, чем в конце марта, так как необходимо провести зонирование, разделить землю на участки и т.д.
Ранее губернатор Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. Для этого необходимо предоставить подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. Обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично или в удаленном формате.
Меры поддержки военных в России и Крыму
Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным. Указом президента от 30 декабря 2022 года право получения такой выплаты распространилось и на военнослужащих, заключивших контракт в период спецоперации с Росгвардией.
В Крыму каждому из призванных крымчан выплачивают по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.
Как заявил глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому отличившиеся в ходе специальной военной операции сотрудники Росгвардии смогут получить земельные участки в Крыму и Севастополе, а также в Московской области.
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