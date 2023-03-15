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Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин
Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин
Кабмин утвердил правила единовременной денежной выплаты для граждан, проходящие военную службу по контракту в национальной гвардии РФ. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T08:45
2023-03-15T08:45
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
правительство россии
министерство обороны рф
сво
новости
пособия и выплаты
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Кабмин утвердил правила единовременной денежной выплаты для граждан, проходящие военную службу по контракту в национальной гвардии РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.Кому положена выплатаУточняется, что единовременной выплата положена призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также проходившим военную службу по призыву в войсках Росгвардии, иным гражданам России, заключившим во время спецоперации контракт о прохождении службы в Росгвардии на один год и более. Исключение составляют военнослужащие, замещающие воинские должности курсантов военных вузов, находящихся в ведении Росгвардии или МО РФ.Как получитьДля получения единовременной выплаты военнослужащий подает рапорт директору Росгвардии - главнокомандующему Росгвардии (командиру воинской части, начальнику органа войск национальной гвардии) по месту прохождения службы и прикладывает к рапорту копию контракта.Приказ о единовременной выплате издается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления рапорта. Выплата производится не позднее 10 дней после издания приказа.Меры поддержки военных в России и КрымуРанее Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным.Указом президента от 30 декабря 2022 года право получения такой выплаты распространилось и на военнослужащих, заключивших контракт в период спецоперации с Росгвардией.В Крыму каждому из призванных крымчан будет выплачено по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.Как заявил глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики.Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублей Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), правительство россии, министерство обороны рф, сво, новости, пособия и выплаты, владимир путин (политик)
Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин

Кабмин: утверждены правила единовременной денежной выплаты росгвардейцам-контрактникам

08:45 15.03.2023
 
© РИА Новости КрымБоец Росгвардии РФ
Боец Росгвардии РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Кабмин утвердил правила единовременной денежной выплаты для граждан, проходящие военную службу по контракту в национальной гвардии РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Кому положена выплата

Уточняется, что единовременной выплата положена призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также проходившим военную службу по призыву в войсках Росгвардии, иным гражданам России, заключившим во время спецоперации контракт о прохождении службы в Росгвардии на один год и более. Исключение составляют военнослужащие, замещающие воинские должности курсантов военных вузов, находящихся в ведении Росгвардии или МО РФ.

Как получить

Для получения единовременной выплаты военнослужащий подает рапорт директору Росгвардии - главнокомандующему Росгвардии (командиру воинской части, начальнику органа войск национальной гвардии) по месту прохождения службы и прикладывает к рапорту копию контракта.
Приказ о единовременной выплате издается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления рапорта. Выплата производится не позднее 10 дней после издания приказа.

Меры поддержки военных в России и Крыму

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным.
Указом президента от 30 декабря 2022 года право получения такой выплаты распространилось и на военнослужащих, заключивших контракт в период спецоперации с Росгвардией.
В Крыму каждому из призванных крымчан будет выплачено по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.
Как заявил глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики.
Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
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