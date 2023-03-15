https://crimea.ria.ru/20230315/rosgvardeytsy-kontraktniki-poluchat-edinovremennuyu-vyplatu--kabmin-1127545901.html

Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин

Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин

Кабмин утвердил правила единовременной денежной выплаты для граждан, проходящие военную службу по контракту в национальной гвардии РФ. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T08:45

2023-03-15T08:45

2023-03-15T08:45

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

правительство россии

министерство обороны рф

сво

новости

пособия и выплаты

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Кабмин утвердил правила единовременной денежной выплаты для граждан, проходящие военную службу по контракту в национальной гвардии РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.Кому положена выплатаУточняется, что единовременной выплата положена призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также проходившим военную службу по призыву в войсках Росгвардии, иным гражданам России, заключившим во время спецоперации контракт о прохождении службы в Росгвардии на один год и более. Исключение составляют военнослужащие, замещающие воинские должности курсантов военных вузов, находящихся в ведении Росгвардии или МО РФ.Как получитьДля получения единовременной выплаты военнослужащий подает рапорт директору Росгвардии - главнокомандующему Росгвардии (командиру воинской части, начальнику органа войск национальной гвардии) по месту прохождения службы и прикладывает к рапорту копию контракта.Приказ о единовременной выплате издается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления рапорта. Выплата производится не позднее 10 дней после издания приказа.Меры поддержки военных в России и КрымуРанее Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт во время военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным.Указом президента от 30 декабря 2022 года право получения такой выплаты распространилось и на военнослужащих, заключивших контракт в период спецоперации с Росгвардией.В Крыму каждому из призванных крымчан будет выплачено по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.Как заявил глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики.Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублей Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), правительство россии, министерство обороны рф, сво, новости, пособия и выплаты, владимир путин (политик)