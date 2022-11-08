https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html

Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений

Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений

Единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T09:25

2022-11-08T09:25

2022-11-08T09:25

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более, и призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Указом президента РФ определено, что начиная с 21 сентября 2022 года всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей", - сказал Микищенко.Эта выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы, отметил он. Деньги военнослужащим начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы. При этом минимальная сумма денежного довольствия составляет 195 тысяч рублей, напомнил Микищенко.Из общей суммы денежного довольствия подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть - у рядовых это 37 тысяч рублей из 195 тысяч."Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей – подоходным налогом не облагается", - сказал он.В Минобороны подчеркнули, что довольствие растет пропорционально званию военнослужащих. Например, у командира взвода в звании лейтенанта жалование составит около 225 тысяч рублей, из них 158 тысяч - социальная выплата и она по-прежнему не будет облагаться налогом.Кроме этого, призванные в рамках частичной мобилизации военные могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения.

https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html

https://crimea.ria.ru/20221028/putin-poruchil-modernizirovat-sistemu-raboty-voenkomatov-v-rossii-1125144981.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, частичная мобилизация