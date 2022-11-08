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Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений
Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений
Единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T09:25
2022-11-08T09:25
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более, и призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Указом президента РФ определено, что начиная с 21 сентября 2022 года всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей", - сказал Микищенко.Эта выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы, отметил он. Деньги военнослужащим начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы. При этом минимальная сумма денежного довольствия составляет 195 тысяч рублей, напомнил Микищенко.Из общей суммы денежного довольствия подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть - у рядовых это 37 тысяч рублей из 195 тысяч."Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей – подоходным налогом не облагается", - сказал он.В Минобороны подчеркнули, что довольствие растет пропорционально званию военнослужащих. Например, у командира взвода в звании лейтенанта жалование составит около 225 тысяч рублей, из них 158 тысяч - социальная выплата и она по-прежнему не будет облагаться налогом.Кроме этого, призванные в рамках частичной мобилизации военные могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения.
https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html
https://crimea.ria.ru/20221028/putin-poruchil-modernizirovat-sistemu-raboty-voenkomatov-v-rossii-1125144981.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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армия и флот, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, частичная мобилизация
Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений

Минобороны разъяснило порядок начисления денежного довольствия мобилизованным

09:25 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более, и призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
"Указом президента РФ определено, что начиная с 21 сентября 2022 года всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей", - сказал Микищенко.
Эта выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы, отметил он. Деньги военнослужащим начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы. При этом минимальная сумма денежного довольствия составляет 195 тысяч рублей, напомнил Микищенко.
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"Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь", - отметил он.
Из общей суммы денежного довольствия подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть - у рядовых это 37 тысяч рублей из 195 тысяч.
"Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей – подоходным налогом не облагается", - сказал он.
В Минобороны подчеркнули, что довольствие растет пропорционально званию военнослужащих. Например, у командира взвода в звании лейтенанта жалование составит около 225 тысяч рублей, из них 158 тысяч - социальная выплата и она по-прежнему не будет облагаться налогом.
Кроме этого, призванные в рамках частичной мобилизации военные могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения.
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