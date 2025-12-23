От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. 20 мирных жителей погибли от обстрелов ВСУ и 73 получили различные ранения. Такие цифры, подводя итоги минувшей недели, привел посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 93 мирных жителя: ранены 73 человека, в том числе три ребенка, погибли 20 человек. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВФУ выпустили не менее 3 245 боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале.
Больше всего пострадавших в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях. Чаще всего мирные граждане гибли или получали различные увечья в результате вражеских атак с использованием ударных беспилотников, уточнил он.
"Украинские боевики активно направляли свои БПЛА на многоквартирные и частные жилые дома, коммерческие и социальные объекты, гражданский легковой транспорт, объекты энергетической инфраструктуры", - отметил Мирошник.
Неделей ранее в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.
