От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян - РИА Новости Крым, 23.12.2025
20 мирных жителей погибли от обстрелов ВСУ и 73 получили различные ранения. Такие цифры, подводя итоги минувшей недели, привел посол по особым поручениям МИД... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T09:18
2025-12-23T09:18
россия
обстрелы всу
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атаки всу
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. 20 мирных жителей погибли от обстрелов ВСУ и 73 получили различные ранения. Такие цифры, подводя итоги минувшей недели, привел посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Больше всего пострадавших в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях. Чаще всего мирные граждане гибли или получали различные увечья в результате вражеских атак с использованием ударных беспилотников, уточнил он.Неделей ранее в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов РоссииВ Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Новости
россия, обстрелы всу, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, новости сво
09:18 23.12.2025
 
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия СлюсаряПоследствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
Последствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. 20 мирных жителей погибли от обстрелов ВСУ и 73 получили различные ранения. Такие цифры, подводя итоги минувшей недели, привел посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 93 мирных жителя: ранены 73 человека, в том числе три ребенка, погибли 20 человек. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВФУ выпустили не менее 3 245 боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале.

Больше всего пострадавших в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях. Чаще всего мирные граждане гибли или получали различные увечья в результате вражеских атак с использованием ударных беспилотников, уточнил он.

"Украинские боевики активно направляли свои БПЛА на многоквартирные и частные жилые дома, коммерческие и социальные объекты, гражданский легковой транспорт, объекты энергетической инфраструктуры", - отметил Мирошник.

Неделей ранее в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России
В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона
12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
 
РоссияОбстрелы ВСУРодион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Атаки ВСУНовости СВО
 
