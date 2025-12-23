https://crimea.ria.ru/20251223/ot-obstrelov-vsu-pogibli-20-mirnykh-rossiyan-1151899824.html

От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян

От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян - РИА Новости Крым, 23.12.2025

От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян

23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. 20 мирных жителей погибли от обстрелов ВСУ и 73 получили различные ранения. Такие цифры, подводя итоги минувшей недели, привел посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Больше всего пострадавших в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях. Чаще всего мирные граждане гибли или получали различные увечья в результате вражеских атак с использованием ударных беспилотников, уточнил он.Неделей ранее в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов РоссииВ Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем

