https://crimea.ria.ru/20230123/shoygu-utverdil-poryadok-ezhemesyachnoy-vyplaty-mobilizovannym-1126542755.html
Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
Министр обороны Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим. Соответствующий документ в понедельник опубликован на РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T21:48
2023-01-23T21:48
2023-01-23T22:02
сво
сергей шойгу
армия и флот
вооруженные силы россии
пособия и выплаты
соцзащита
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим. Соответствующий документ в понедельник опубликован на портале правовой информации. "Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно документу, социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре — до 25 числа.Размер единовременной денежной выплаты мобилизованнымРанее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко пояснял, что единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более и призванным по частичной мобилизации. Выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Деньги военнослужащим начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Также уточнялось, что размер довольствия увеличивается пропорционально званию военнослужащего. Так, командир взвода в звании лейтенанта получит около 225 тысяч рублей. Призванные в рамках частичной мобилизации смогут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения.Меры поддержки мобилизованных в КрымуКрымские власти приняли решение единоразово выплатить каждому из призванных крымчан по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.Как заявил глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Читайте также:Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготыВласти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованнымКто не подлежит частичной мобилизации в России
https://crimea.ria.ru/20230123/ukaz-putina-o-chastichnoy-mobilizatsii-prodolzhaet-deystvovat-1126530393.html
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сво, сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии, пособия и выплаты, соцзащита, россия
Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
Глава Минобороны Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военным
21:48 23.01.2023 (обновлено: 22:02 23.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим. Соответствующий документ в понедельник опубликован на портале правовой информации.
"Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в документе.
Ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее включительно. Если мобилизованный заключил контракт, выплаты производятся до дня его вступления в силу. Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, прослуженных в течение этого месяца.
Согласно документу, социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре — до 25 числа.
Размер единовременной денежной выплаты мобилизованным
Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко пояснял,
что единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более и призванным по частичной мобилизации.
Выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Деньги военнослужащим начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы.
Также уточнялось, что размер довольствия увеличивается пропорционально званию военнослужащего. Так, командир взвода в звании лейтенанта получит около 225 тысяч рублей. Призванные в рамках частичной мобилизации смогут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения.
Меры поддержки мобилизованных в Крыму
Крымские власти приняли решение единоразово выплатить
каждому из призванных крымчан по 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.
Как заявил
глава РК Сергей Аксенов, добровольцы из других регионов России, которые уходили в зону проведения специальной военной операции с территории Крыма, получат крымскую региональную выплату наравне с жителями республики.
Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.