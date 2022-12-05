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Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным
Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным
Финансово-экономическая служба Черноморского Флота дала разъяснения о выплатах мобилизованным крымчанам в связи с многочисленными обращениями граждан. Об этом... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T16:11
2022-12-05T16:11
частичная мобилизация
сергей аксенов
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Финансово-экономическая служба Черноморского Флота дала разъяснения о выплатах мобилизованным крымчанам в связи с многочисленными обращениями граждан. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Обсудил с руководством Черноморского Флота вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки и денежными выплатами нашим воинам, участвующим в специальной военной операции. Учитывая большое количество обращений граждан по данной теме, финансово-экономическая служба ЧФ представила подробные разъяснения, которые, уверен, будут полезны военнослужащим и их семьям", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он указал, что все разъяснения получены и опубликованы на портале правительства Республики Крым.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее глава республики Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В рамках мобилизационных мероприятий в стране призвали около 300 тысяч человек. 30 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что резервисты и добровольцы прошли обучение на полигонах России и Республики Беларусь.
https://crimea.ria.ru/20221202/kreditnye-kanikuly-dlya-mobilizovannykh-chto-nuzhno-znat-1125642462.html
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РИА Новости Крым
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96
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частичная мобилизация, сергей аксенов, закон и право
Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным

Сколько будут получать мобилизованные крымчане — разъяснение властей

16:11 05.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Финансово-экономическая служба Черноморского Флота дала разъяснения о выплатах мобилизованным крымчанам в связи с многочисленными обращениями граждан. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Обсудил с руководством Черноморского Флота вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки и денежными выплатами нашим воинам, участвующим в специальной военной операции. Учитывая большое количество обращений граждан по данной теме, финансово-экономическая служба ЧФ представила подробные разъяснения, которые, уверен, будут полезны военнослужащим и их семьям", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он указал, что все разъяснения получены и опубликованы на портале правительства Республики Крым.
"Также создана горячая линия, по которой ежедневно с 08:00 до 20:00 военнослужащие и члены их семей могут получить информацию в части денежных выплат по телефону 8-8692-54-24-13, либо направить письменный запрос по электронной почте: orog_chf@mil.ru", – говорится в сообщении", — уточнили в пресс-службе Администрации главы РК.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее глава республики Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В рамках мобилизационных мероприятий в стране призвали около 300 тысяч человек. 30 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что резервисты и добровольцы прошли обучение на полигонах России и Республики Беларусь.
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