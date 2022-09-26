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Кто не подлежит частичной мобилизации в России - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Кто не подлежит частичной мобилизации в России
Кто не подлежит частичной мобилизации в России - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Кто не подлежит частичной мобилизации в России
В России фиксируют нарушения при призыве мужчин в рамках частичной мобилизации. В Кремле рассчитывают, что ошибки будут исправлены в ближайшее время –... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T18:06
2022-09-26T18:06
частичная мобилизация
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В России фиксируют нарушения при призыве мужчин в рамках частичной мобилизации. В Кремле рассчитывают, что ошибки будут исправлены в ближайшее время – информация обо всех случаях доводится до руководства регионов и Министерства обороны. РИА Новости Крым собрали полный список категорий граждан, не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации в России для участия в СВО.Согласно установленным критериям отбора резервистов в рамках частичной мобилизации, а также внесенным позже дополнениям, мобилизации для участия в СВО не подлежат:- в аккредитованных организациях в области информационных технологий (IT-сфера) и задействованные в разработке, внедрении и эксплуатации новых решений;- в российских операторах связи и СМИ (включая как непосредственно работников, так и лиц, относящихся к учредителям и издателям);- в банках и финансовых организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Власти Крыма и Севастополя заявили о том, что всем мобилизованным буду выплачены 200 тысяч рублей из местных бюджетов. Кроме того, в Госдуму 24 сентября был внесен законопроект о федеральной единоразовой выплате в 300 тысяч рублей каждому призванному в рамках частичной мобилизации в России.Мобилизованные на СВО получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, зачисляются в списки воинских частей и получают соответствующий уровень денежного содержания, при этом контракта не подписывают.
https://crimea.ria.ru/20220923/minoborony-utochnilo-kategorii-grazhdan-ne-podpadayuschikh-pod-mobilizatsiyu-1124598907.html
https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html
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частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф)
Кто не подлежит частичной мобилизации в России

Перечень категорий граждан, не подлежащих частичной мобилизации в России

18:06 26.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПризыв на военную службу в городах России
Призыв на военную службу в городах России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В России фиксируют нарушения при призыве мужчин в рамках частичной мобилизации. В Кремле рассчитывают, что ошибки будут исправлены в ближайшее время – информация обо всех случаях доводится до руководства регионов и Министерства обороны.
РИА Новости Крым собрали полный список категорий граждан, не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации в России для участия в СВО.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 12:13
Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию
Согласно установленным критериям отбора резервистов в рамках частичной мобилизации, а также внесенным позже дополнениям, мобилизации для участия в СВО не подлежат:
  • проходящие военную службу по призыву;
  • признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев);
  • имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров – старше 50 лет или старших офицеров – старше 55 лет;
  • снятые с воинского учета военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или отправленные в отставку по состоянию здоровья), независимо от принадлежности к силовым ведомствам;
  • имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
  • имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
  • граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
  • граждане, матери которых, помимо них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
  • назначенные опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или сестры в отсутствие других лиц, обязанных по закону их содержать;
  • сотрудники компаний с высшим образованием, работающие:
- в аккредитованных организациях в области информационных технологий (IT-сфера) и задействованные в разработке, внедрении и эксплуатации новых решений;
- в российских операторах связи и СМИ (включая как непосредственно работников, так и лиц, относящихся к учредителям и издателям);
- в банках и финансовых организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.
  • получившие отсрочку от мобилизации (забронированные) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение (в частности, в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК);
  • студенты, которые обучаются по очной и очно-заочной форме в государственных образовательных и научных организациях по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, при этом получают образование соответствующего уровня впервые.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:03
Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны
Власти Крыма и Севастополя заявили о том, что всем мобилизованным буду выплачены 200 тысяч рублей из местных бюджетов. Кроме того, в Госдуму 24 сентября был внесен законопроект о федеральной единоразовой выплате в 300 тысяч рублей каждому призванному в рамках частичной мобилизации в России.
Мобилизованные на СВО получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, зачисляются в списки воинских частей и получают соответствующий уровень денежного содержания, при этом контракта не подписывают.
 
Частичная мобилизацияОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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