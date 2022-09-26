https://crimea.ria.ru/20220926/kto-ne-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-1124628878.html

Кто не подлежит частичной мобилизации в России

Кто не подлежит частичной мобилизации в России - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Кто не подлежит частичной мобилизации в России

В России фиксируют нарушения при призыве мужчин в рамках частичной мобилизации. В Кремле рассчитывают, что ошибки будут исправлены в ближайшее время –... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T18:06

2022-09-26T18:06

2022-09-26T18:06

частичная мобилизация

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В России фиксируют нарушения при призыве мужчин в рамках частичной мобилизации. В Кремле рассчитывают, что ошибки будут исправлены в ближайшее время – информация обо всех случаях доводится до руководства регионов и Министерства обороны. РИА Новости Крым собрали полный список категорий граждан, не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации в России для участия в СВО.Согласно установленным критериям отбора резервистов в рамках частичной мобилизации, а также внесенным позже дополнениям, мобилизации для участия в СВО не подлежат:- в аккредитованных организациях в области информационных технологий (IT-сфера) и задействованные в разработке, внедрении и эксплуатации новых решений;- в российских операторах связи и СМИ (включая как непосредственно работников, так и лиц, относящихся к учредителям и издателям);- в банках и финансовых организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Власти Крыма и Севастополя заявили о том, что всем мобилизованным буду выплачены 200 тысяч рублей из местных бюджетов. Кроме того, в Госдуму 24 сентября был внесен законопроект о федеральной единоразовой выплате в 300 тысяч рублей каждому призванному в рамках частичной мобилизации в России.Мобилизованные на СВО получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, зачисляются в списки воинских частей и получают соответствующий уровень денежного содержания, при этом контракта не подписывают.

https://crimea.ria.ru/20220923/minoborony-utochnilo-kategorii-grazhdan-ne-podpadayuschikh-pod-mobilizatsiyu-1124598907.html

https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф)