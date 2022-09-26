Кто не подлежит частичной мобилизации в России
Перечень категорий граждан, не подлежащих частичной мобилизации в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В России фиксируют нарушения при призыве мужчин в рамках частичной мобилизации. В Кремле рассчитывают, что ошибки будут исправлены в ближайшее время – информация обо всех случаях доводится до руководства регионов и Министерства обороны.
РИА Новости Крым собрали полный список категорий граждан, не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации в России для участия в СВО.
23 сентября, 12:13Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию
Согласно установленным критериям отбора резервистов в рамках частичной мобилизации, а также внесенным позже дополнениям, мобилизации для участия в СВО не подлежат:
- —проходящие военную службу по призыву;
- —признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев);
- —имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров – старше 50 лет или старших офицеров – старше 55 лет;
- —снятые с воинского учета военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или отправленные в отставку по состоянию здоровья), независимо от принадлежности к силовым ведомствам;
- —имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
- —имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
- —граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
- —граждане, матери которых, помимо них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
- —назначенные опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или сестры в отсутствие других лиц, обязанных по закону их содержать;
- —сотрудники компаний с высшим образованием, работающие:
- в аккредитованных организациях в области информационных технологий (IT-сфера) и задействованные в разработке, внедрении и эксплуатации новых решений;
- в российских операторах связи и СМИ (включая как непосредственно работников, так и лиц, относящихся к учредителям и издателям);
- в банках и финансовых организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.
- —получившие отсрочку от мобилизации (забронированные) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение (в частности, в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК);
- —студенты, которые обучаются по очной и очно-заочной форме в государственных образовательных и научных организациях по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, при этом получают образование соответствующего уровня впервые.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
22 сентября, 19:03Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны
Власти Крыма и Севастополя заявили о том, что всем мобилизованным буду выплачены 200 тысяч рублей из местных бюджетов. Кроме того, в Госдуму 24 сентября был внесен законопроект о федеральной единоразовой выплате в 300 тысяч рублей каждому призванному в рамках частичной мобилизации в России.
Мобилизованные на СВО получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, зачисляются в списки воинских частей и получают соответствующий уровень денежного содержания, при этом контракта не подписывают.