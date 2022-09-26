https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html

Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля

Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля

Над исправлением ситуации с нарушениями при проведении частичной мобилизации россиян в регионах работают губернаторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T13:59

2022-09-26T13:59

2022-09-26T14:00

дмитрий песков

частичная мобилизация

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Над исправлением ситуации с нарушениями при проведении частичной мобилизации россиян в регионах работают губернаторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По его словам, вся эта информация доводится до руководства регионов и Министерства обороны."И вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям, они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", - сказал Песков.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, глава РК Сергей Аксенов 25 сентября заявил о завершении в Крыму мобилизационных мероприятий в связи с выполнением плана по призыву. По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, в республике военкоматы по ошибке отправили не тем людям больше 200 повесток. В частности, повестки получили студенты и многодетные отцы. Исправление ошибок на личный контроль взял глава РК.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizovannym-rossiyanam-sokhranyat-rabotu-i-zaschitayut-sluzhbu-v-stazh-1124624457.html

https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф)