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Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
Над исправлением ситуации с нарушениями при проведении частичной мобилизации россиян в регионах работают губернаторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T13:59
2022-09-26T14:00
дмитрий песков
частичная мобилизация
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Над исправлением ситуации с нарушениями при проведении частичной мобилизации россиян в регионах работают губернаторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По его словам, вся эта информация доводится до руководства регионов и Министерства обороны."И вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям, они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", - сказал Песков.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, глава РК Сергей Аксенов 25 сентября заявил о завершении в Крыму мобилизационных мероприятий в связи с выполнением плана по призыву. По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, в республике военкоматы по ошибке отправили не тем людям больше 200 повесток. В частности, повестки получили студенты и многодетные отцы. Исправление ошибок на личный контроль взял глава РК.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizovannym-rossiyanam-sokhranyat-rabotu-i-zaschitayut-sluzhbu-v-stazh-1124624457.html
https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html
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дмитрий песков, частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф)
Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля

В Кремле прокомментировали случаи нарушения при призыве по частичной мобилизации

13:59 26.09.2022 (обновлено: 14:00 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Над исправлением ситуации с нарушениями при проведении частичной мобилизации россиян в регионах работают губернаторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Действительно есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — сообщил Песков, отвечая на вопрос о случаях ошибочного призыва.
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
11:40
Мобилизованным россиянам сохранят работу и засчитают службу в стаж
По его словам, вся эта информация доводится до руководства регионов и Министерства обороны.
"И вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям, они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", - сказал Песков.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, глава РК Сергей Аксенов 25 сентября заявил о завершении в Крыму мобилизационных мероприятий в связи с выполнением плана по призыву.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 13:53
Аксенов: В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, в республике военкоматы по ошибке отправили не тем людям больше 200 повесток. В частности, повестки получили студенты и многодетные отцы. Исправление ошибок на личный контроль взял глава РК.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
 
Дмитрий ПесковЧастичная мобилизацияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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