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Кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Кто подлежит частичной мобилизации
Кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Кто подлежит частичной мобилизации
В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:46
2022-09-21T10:00
российская федерация (россия, рф)
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире канала "Россия 24".По его словам, в ходе частичной мобилизации призовут чуть более 1% мобилизационного ресурса. Его глава Минобороны оценил в 25 миллионов человек."У нас огромный мобилизационный ресурс. Те, кто отслужил, имеет боевой опыт, имеет военную специальность – у нас их почти 25 млн. Таким образом, эта частичная мобилизация – это чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса", - заявил он.Частичная мобилизация, в первую очередь, нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, добавил он.В среду президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам объявил о частичной мобилизации с 21 сентября. В соответствии с документом, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), сергей шойгу
Кто подлежит частичной мобилизации

Министр обороны Шойгу: в ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов

09:46 21.09.2022 (обновлено: 10:00 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире канала "Россия 24".
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:40
Частичная мобилизация в России: текст указа
"Это те, кто отслужил, имеет военно-учебную специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных Силах, а также те, кто имеет боевой опыт. Я сразу хочу отметить, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти не будет. Как и тех, кто служит по призыву – их это тоже не касается, они не подлежат мобилизации и продолжают служить на территории РФ", - сказал Шойгу.
По его словам, в ходе частичной мобилизации призовут чуть более 1% мобилизационного ресурса. Его глава Минобороны оценил в 25 миллионов человек.
"У нас огромный мобилизационный ресурс. Те, кто отслужил, имеет боевой опыт, имеет военную специальность – у нас их почти 25 млн. Таким образом, эта частичная мобилизация – это чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса", - заявил он.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:10
Путин заявил о частичной мобилизации
Частичная мобилизация, в первую очередь, нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, добавил он.
В среду президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам объявил о частичной мобилизации с 21 сентября. В соответствии с документом, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
Российская Федерация (Россия, РФ)Сергей Шойгу
 
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Заголовок открываемого материала
09:40Частичная мобилизация в России: текст указа
11:18Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
11:07Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности
10:54Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали
10:49Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:43Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода
10:30Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
10:08Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума
09:55Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием
09:46Кто подлежит частичной мобилизации
09:40Частичная мобилизация в России: текст указа
09:31Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
09:10Путин заявил о частичной мобилизации
09:03Путин выступил с телеобращением к россиянам
08:58Теракт предотвращен в Херсонской области
08:25В горах Севастополя спасли более 70 туристов
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07:38В сторону Земли летит опасный астероид
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