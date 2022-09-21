https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html
Кто подлежит частичной мобилизации
Кто подлежит частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Кто подлежит частичной мобилизации
В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:46
2022-09-21T09:46
2022-09-21T10:00
российская федерация (россия, рф)
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире канала "Россия 24".По его словам, в ходе частичной мобилизации призовут чуть более 1% мобилизационного ресурса. Его глава Минобороны оценил в 25 миллионов человек."У нас огромный мобилизационный ресурс. Те, кто отслужил, имеет боевой опыт, имеет военную специальность – у нас их почти 25 млн. Таким образом, эта частичная мобилизация – это чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса", - заявил он.Частичная мобилизация, в первую очередь, нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, добавил он.В среду президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам объявил о частичной мобилизации с 21 сентября. В соответствии с документом, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), сергей шойгу
Кто подлежит частичной мобилизации
Министр обороны Шойгу: в ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов
09:46 21.09.2022 (обновлено: 10:00 21.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире канала "Россия 24".
"Это те, кто отслужил, имеет военно-учебную специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных Силах, а также те, кто имеет боевой опыт. Я сразу хочу отметить, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти не будет. Как и тех, кто служит по призыву – их это тоже не касается, они не подлежат мобилизации и продолжают служить на территории РФ", - сказал Шойгу.
По его словам, в ходе частичной мобилизации призовут чуть более 1% мобилизационного ресурса. Его глава Минобороны оценил в 25 миллионов человек.
"У нас огромный мобилизационный ресурс. Те, кто отслужил, имеет боевой опыт, имеет военную специальность – у нас их почти 25 млн. Таким образом, эта частичная мобилизация – это чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса", - заявил он.
Частичная мобилизация, в первую очередь, нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, добавил он.
В среду президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам объявил о частичной мобилизации с 21 сентября. В соответствии с документом, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.