https://crimea.ria.ru/20220930/prizvannye-po-mobilizatsii-smogut-poluchit-status-veterana-i-lgoty-1124667877.html

Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы

Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы

Призванные в рамках частичной мобилизации россияне в дальнейшем смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы. Соответствующие изменения внесены в... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T07:35

2022-09-30T07:35

2022-09-30T07:35

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Призванные в рамках частичной мобилизации россияне в дальнейшем смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы. Соответствующие изменения внесены в закон о ветеранах, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.Среди предусмотренных мер поддержки — ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в том числе льготные лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места отдыха и обратно. Также ветераны смогут рассчитывать на повышенную пенсию, коммунальные льготы и другие финансовые гарантии.Баталина также уточнила, что если мобилизованный уже имеет статус ветерана боевых действий, то он продолжит получать все меры поддержки и во время прохождения службы.Госдума накануне приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Это право распространяется на военнослужащих Минобороны, росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в СВО. Они смогут приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html

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2022

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частичная мобилизация