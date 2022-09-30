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Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
Призванные в рамках частичной мобилизации россияне в дальнейшем смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы. Соответствующие изменения внесены в... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T07:35
2022-09-30T07:35
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Призванные в рамках частичной мобилизации россияне в дальнейшем смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы. Соответствующие изменения внесены в закон о ветеранах, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.Среди предусмотренных мер поддержки — ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в том числе льготные лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места отдыха и обратно. Также ветераны смогут рассчитывать на повышенную пенсию, коммунальные льготы и другие финансовые гарантии.Баталина также уточнила, что если мобилизованный уже имеет статус ветерана боевых действий, то он продолжит получать все меры поддержки и во время прохождения службы.Госдума накануне приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Это право распространяется на военнослужащих Минобороны, росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в СВО. Они смогут приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html
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частичная мобилизация
Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы

Минтруд: мобилизованные россияне получат статус ветерана боевых действий и льготы

07:35 30.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Призванные в рамках частичной мобилизации россияне в дальнейшем смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы. Соответствующие изменения внесены в закон о ветеранах, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"В последующем мобилизованные граждане смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответственно статусу положен и значительный пакет социальных гарантий", — рассказала Баталина.
Среди предусмотренных мер поддержки — ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в том числе льготные лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места отдыха и обратно. Также ветераны смогут рассчитывать на повышенную пенсию, коммунальные льготы и другие финансовые гарантии.
Баталина также уточнила, что если мобилизованный уже имеет статус ветерана боевых действий, то он продолжит получать все меры поддержки и во время прохождения службы.
Госдума накануне приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Это право распространяется на военнослужащих Минобороны, росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в СВО. Они смогут приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации.
Отправка призывников - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:07
Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
 
Частичная мобилизация
 
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