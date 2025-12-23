https://crimea.ria.ru/20251223/zatyazhnoy-udar-po-ukraine-avariynye-otklyucheniya-sveta-idut-v-ryade-oblastey-1151899315.html
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Об этом сообщают пресс-службы минэнерго страны и предприятия... РИА Новости Крым, 23.12.2025
Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. 21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Новости
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
Мощный удар по Украине привел к аварийным отключениям света в ряде областей страны
09:09 23.12.2025 (обновлено: 09:38 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Об этом сообщают пресс-службы минэнерго страны и предприятия "Укрэнерго".
"В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру-в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – сказано в сообщении Укрэнерго.
Также об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины и введении в ряде областей страны аварийных отключений электроэнергии сообщили в украинском минэнерго.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – предупредили граждан в энергетическом министерстве страны.
При этом в ведомстве не уточнили, в каких именно областях введены аварийные отключения.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что, удар может быть затяжным. "Внимание! Комбинированный удар может быть затяжным!" – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, как сообщил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.
Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам
и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект
критической инфраструктуры.
21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям
военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
