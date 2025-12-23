Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей

https://crimea.ria.ru/20251223/zatyazhnoy-udar-po-ukraine-avariynye-otklyucheniya-sveta-idut-v-ryade-oblastey-1151899315.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Об этом сообщают пресс-службы минэнерго страны и предприятия "Укрэнерго".Также об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины и введении в ряде областей страны аварийных отключений электроэнергии сообщили в украинском минэнерго.При этом в ведомстве не уточнили, в каких именно областях введены аварийные отключения.Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что, удар может быть затяжным. "Внимание! Комбинированный удар может быть затяжным!" – написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, как сообщил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. 21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабЗеленский сделал заявление после ударов по ОдессеНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техникиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

