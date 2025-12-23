Рейтинг@Mail.ru
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/zatyazhnoy-udar-po-ukraine-avariynye-otklyucheniya-sveta-idut-v-ryade-oblastey-1151899315.html
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Об этом сообщают пресс-службы минэнерго страны и предприятия... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T09:09
2025-12-23T09:38
украина
новости
ивано-франковская область
киев
виталий кличко
укрэнерго
отключение электроэнергии
тернопольская область
львовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43e93ffdc6e3c869ca9eee6d53fd9216.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Об этом сообщают пресс-службы минэнерго страны и предприятия "Укрэнерго".Также об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины и введении в ряде областей страны аварийных отключений электроэнергии сообщили в украинском минэнерго.При этом в ведомстве не уточнили, в каких именно областях введены аварийные отключения.Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что, удар может быть затяжным. "Внимание! Комбинированный удар может быть затяжным!" – написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, как сообщил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. 21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабЗеленский сделал заявление после ударов по ОдессеНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техникиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
ивано-франковская область
киев
тернопольская область
львовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_129:0:1024:671_1920x0_80_0_0_230a4a3d718da721b082df90e6ecf56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, ивано-франковская область, киев, виталий кличко, укрэнерго, отключение электроэнергии, тернопольская область, львовская область
Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей

Мощный удар по Украине привел к аварийным отключениям света в ряде областей страны

09:09 23.12.2025 (обновлено: 09:38 23.12.2025)
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo Andrew Kravchenko
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Об этом сообщают пресс-службы минэнерго страны и предприятия "Укрэнерго".

"В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру-в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – сказано в сообщении Укрэнерго.

Также об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины и введении в ряде областей страны аварийных отключений электроэнергии сообщили в украинском минэнерго.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – предупредили граждан в энергетическом министерстве страны.

При этом в ведомстве не уточнили, в каких именно областях введены аварийные отключения.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что, удар может быть затяжным. "Внимание! Комбинированный удар может быть затяжным!" – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, как сообщил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.
Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.
21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаНовостиИвано-Франковская областьКиевВиталий КличкоУкрэнергоОтключение электроэнергииТернопольская областьЛьвовская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:27Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов
10:18В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
10:07Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков
09:57Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
09:47От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
09:28Сообщения в мессенджерах об угрозе взрывов – что делать
09:18От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян
09:09Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
08:42В Севастополе остановили катера и паромы
08:38Праздничный день 1 января – история Нового года
08:11Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
07:55Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди
07:27ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России
07:12В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона
06:41В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине
06:02Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"
00:01Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:3312 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния