Рейтинг@Mail.ru
Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230516/prinyat-zakon-o-zhilischnom-obespechenii-semey-uchastnikov-svo-1128753234.html
Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО
Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО. Об этом сообщается на сайте ГД. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T16:31
2023-05-16T16:37
сво
соцзащита
государственная дума рф
закон и право
россия
общество
новости
вячеслав володин
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/00/1111160043_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_96a52564530184c74de3e2b2373a7629.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО. Об этом сообщается на сайте ГД.Члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. При этом размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.Закон распространится и на сотрудников Росгвардии, добавил Володин.Принятый документ — еще одна мера поддержки семей участников СВО, которые сейчас стоят на защите нашей страны, подчеркнул спикер Госдумы.Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия. Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан свои льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняютКакие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230505/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu-skolko-vydano-i-gde-1128557920.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/00/1111160043_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac88832f51aabc44ca86969243d4822a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, соцзащита, государственная дума рф, закон и право, россия, общество, новости, вячеслав володин, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), вооруженные силы россии, армия и флот
Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО

Госдума приняла закон о жилищном обеспечении семей участников СВО

16:31 16.05.2023 (обновлено: 16:37 16.05.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО. Об этом сообщается на сайте ГД.
Члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. При этом размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.
"Это необходимо в тех случаях, когда семья военнослужащего по объективным причинам не может последовать за ним на новое место", — цитирует пресс-служба председателя ГД Вячеслава Володина.
Закон распространится и на сотрудников Росгвардии, добавил Володин.
Принятый документ — еще одна мера поддержки семей участников СВО, которые сейчас стоят на защите нашей страны, подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия.
Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан свои льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки
Денежное довольствие участников СВО уравняют
Какие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в Крыму
Выдача земельных участков в Крыму участникам СВО
5 мая, 14:08
Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
 
СВОСоцзащитаГосударственная Дума РФЗакон и правоРоссияОбществоНовостиВячеслав ВолодинРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Вооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО
16:04В Крыму Range Rover влетел в машину "скорой" - пострадала пациентка
15:43В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмы
15:28В Крыму велосипедист упал в водоем и получил травму
14:57Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - Медведев
14:30Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
14:25Безвозвратные потери Украины в зоне СВО за сутки превысили 500 человек
13:40Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot
13:06Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
13:03Ни один инвестпроект в Крыму не был отменен – Аксенов
12:49Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно
12:45Старший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке
12:25ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС России
12:15Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР
12:10В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников
12:07ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области
11:43В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове
11:35Громкие звуки в Евпатории – работают силовики
11:06В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей
10:37Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике
Лента новостейМолния