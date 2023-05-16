https://crimea.ria.ru/20230516/prinyat-zakon-o-zhilischnom-obespechenii-semey-uchastnikov-svo-1128753234.html

Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО

Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО. Об этом сообщается на сайте ГД. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T16:31

2023-05-16T16:31

2023-05-16T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО. Об этом сообщается на сайте ГД.Члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. При этом размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.Закон распространится и на сотрудников Росгвардии, добавил Володин.Принятый документ — еще одна мера поддержки семей участников СВО, которые сейчас стоят на защите нашей страны, подчеркнул спикер Госдумы.Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия. Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан свои льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняютКакие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230505/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu-skolko-vydano-i-gde-1128557920.html

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сво, соцзащита, государственная дума рф, закон и право, россия, общество, новости, вячеслав володин, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), вооруженные силы россии, армия и флот