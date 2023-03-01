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Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
Добровольцам и участникам спецоперации будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие изменения внесены в действующие нормативные акты, сообщил... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T17:35
2023-03-01T17:35
сво
соцзащита
михаил мишустин
россия
общество
здравоохранение в россии
частичная мобилизация
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Добровольцам и участникам спецоперации будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие изменения внесены в действующие нормативные акты, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.Медицинская помощьДобровольцы СВО смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС.За предоставление лечения будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование."Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись", – сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Социальные льготыЦелый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Михаил Мишустин рассказал об упрощении и ускорении процесса их получения.Теперь региональные органы власти, предоставляющие меры соцподдержки, смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освободит семьи участников СВО от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.Помимо региональных мер поддержки мобилизованным и членам их семей, на федеральном уровне предоставлены:- отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов;- право продления сроков предоставления налоговых деклараций;- освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.Фонд помощи участникам СВОРабота по формированию Фонда помощи семьям участников и ветеранам СВО уже началась, заявил Михаил Мишустин."Именно она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", – сказал глава правительства.Как сообщалось ранее, Фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей, которым будет предоставлена социальная, медицинская и психологическая поддержка, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации и получении новой профессии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html
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сво, соцзащита, михаил мишустин, россия, общество, здравоохранение в россии, частичная мобилизация, правительство россии
Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО

Мишустин: добровольцам и участникам СВО будут оказаны дополнительные меры поддержки

17:35 01.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейский госпиталь №2
Армейский госпиталь №2 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Добровольцам и участникам спецоперации будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие изменения внесены в действующие нормативные акты, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Медицинская помощь

Добровольцы СВО смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС.
За предоставление лечения будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование.
"Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись", – сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Социальные льготы

Целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Михаил Мишустин рассказал об упрощении и ускорении процесса их получения.
Теперь региональные органы власти, предоставляющие меры соцподдержки, смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освободит семьи участников СВО от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.
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В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
Помимо региональных мер поддержки мобилизованным и членам их семей, на федеральном уровне предоставлены:
- отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов;
- право продления сроков предоставления налоговых деклараций;
- освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
"Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников СВО и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек", – подчеркнул премьер-министр.

Фонд помощи участникам СВО

Работа по формированию Фонда помощи семьям участников и ветеранам СВО уже началась, заявил Михаил Мишустин.
"Именно она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", – сказал глава правительства.
Как сообщалось ранее, Фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей, которым будет предоставлена социальная, медицинская и психологическая поддержка, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации и получении новой профессии.
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СВОСоцзащитаМихаил МишустинРоссияОбществоЗдравоохранение в РоссииЧастичная мобилизацияПравительство России
 
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