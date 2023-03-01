https://crimea.ria.ru/20230301/kabmin-utverdil-dopolnitelnye-mery-podderzhki-dobrovoltsev-svo-1127287730.html

Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО

Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО

Добровольцам и участникам спецоперации будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие изменения внесены в действующие нормативные акты, сообщил... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T17:35

2023-03-01T17:35

2023-03-01T17:35

сво

соцзащита

михаил мишустин

россия

общество

здравоохранение в россии

частичная мобилизация

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Добровольцам и участникам спецоперации будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие изменения внесены в действующие нормативные акты, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.Медицинская помощьДобровольцы СВО смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС.За предоставление лечения будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование."Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись", – сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Социальные льготыЦелый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Михаил Мишустин рассказал об упрощении и ускорении процесса их получения.Теперь региональные органы власти, предоставляющие меры соцподдержки, смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освободит семьи участников СВО от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.Помимо региональных мер поддержки мобилизованным и членам их семей, на федеральном уровне предоставлены:- отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов;- право продления сроков предоставления налоговых деклараций;- освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.Фонд помощи участникам СВОРабота по формированию Фонда помощи семьям участников и ветеранам СВО уже началась, заявил Михаил Мишустин."Именно она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", – сказал глава правительства.Как сообщалось ранее, Фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей, которым будет предоставлена социальная, медицинская и психологическая поддержка, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации и получении новой профессии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы

https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html

https://crimea.ria.ru/20230213/zemlya-uchastnikam-svo-v-krymu---raspredelyat-avtomatom-v-poryadke-ocheredi-1126953317.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, соцзащита, михаил мишустин, россия, общество, здравоохранение в россии, частичная мобилизация, правительство россии