https://crimea.ria.ru/20230301/kabmin-utverdil-dopolnitelnye-mery-podderzhki-dobrovoltsev-svo-1127287730.html
Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
Добровольцам и участникам спецоперации будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие изменения внесены в действующие нормативные акты, сообщил... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T17:35
2023-03-01T17:35
2023-03-01T17:35
сво
соцзащита
михаил мишустин
россия
общество
здравоохранение в россии
частичная мобилизация
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Добровольцам и участникам спецоперации будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие изменения внесены в действующие нормативные акты, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.Медицинская помощьДобровольцы СВО смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС.За предоставление лечения будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование."Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись", – сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Социальные льготыЦелый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Михаил Мишустин рассказал об упрощении и ускорении процесса их получения.Теперь региональные органы власти, предоставляющие меры соцподдержки, смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освободит семьи участников СВО от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.Помимо региональных мер поддержки мобилизованным и членам их семей, на федеральном уровне предоставлены:- отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов;- право продления сроков предоставления налоговых деклараций;- освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.Фонд помощи участникам СВОРабота по формированию Фонда помощи семьям участников и ветеранам СВО уже началась, заявил Михаил Мишустин."Именно она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", – сказал глава правительства.Как сообщалось ранее, Фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей, которым будет предоставлена социальная, медицинская и психологическая поддержка, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации и получении новой профессии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html
https://crimea.ria.ru/20230213/zemlya-uchastnikam-svo-v-krymu---raspredelyat-avtomatom-v-poryadke-ocheredi-1126953317.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, соцзащита, михаил мишустин, россия, общество, здравоохранение в россии, частичная мобилизация, правительство россии
Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
Мишустин: добровольцам и участникам СВО будут оказаны дополнительные меры поддержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Добровольцам и участникам спецоперации будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующие изменения внесены в действующие нормативные акты, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Медицинская помощь
Добровольцы СВО смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС.
За предоставление лечения будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование.
"Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись", – сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Социальные льготы
Целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Михаил Мишустин рассказал об упрощении и ускорении процесса их получения.
Теперь региональные органы власти, предоставляющие меры соцподдержки, смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освободит семьи участников СВО от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.
Помимо региональных мер поддержки мобилизованным и членам их семей, на федеральном уровне предоставлены:
- отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов;
- право продления сроков предоставления налоговых деклараций;
- освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
"Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников СВО и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек", – подчеркнул премьер-министр.
Фонд помощи участникам СВО
Работа по формированию Фонда помощи семьям участников и ветеранам СВО
уже началась, заявил Михаил Мишустин.
"Именно она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", – сказал глава правительства.
Как сообщалось ранее, Фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей, которым будет предоставлена социальная, медицинская и психологическая поддержка, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации и получении новой профессии.
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