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Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий
Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий
Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Кроме... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T15:57
2023-02-28T15:47
соцзащита
совет федерации
андрей турчак
закон и право
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Кроме того, участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.Оба законопроекта отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном президенту Владимиру Путину.По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, изменения в федеральном законе "О ветеранах" наделяют статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года.Кроме того, все участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощиКто сможет получить помощьПраво получения бесплатной юридической помощи предоставят:- военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции;- военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в защите приграничных территорий РФ;- мобилизованным;- добровольцам;- членам семей всех вышеуказанных категорий.Отмечается, что после вступления закона в силу участники и ветераны СВО, члены их семей смогут получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.Оформление статуса добровольца, получение денежного довольствия и выплат в связи с ранением, а также предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных – на эти вопросы можно будет получить разъяснение во время бесплатной юридической консультации.Поддержка ветеранов СВОКак сообщалось ранее, участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана. Кроме того, в России будет создан Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному Собранию.Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. К концу года отделения фонда должны быть открыты в каждом регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – законПутин призвал защищать права участников СВО На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html
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соцзащита, совет федерации, андрей турчак, закон и право, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, сво, общество
Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий

Меры социальной поддержки участников и ветеранов СВО будут расширены – Совфед

15:57 28.02.2023
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченцы ДНР
Ополченцы ДНР - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Дэн Леви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Кроме того, участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
Оба законопроекта отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном президенту Владимиру Путину.
По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, изменения в федеральном законе "О ветеранах" наделяют статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года.
Кроме того, все участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощи
"Сейчас все правовые вопросы (оформление социальных льгот, статуса добровольца и т.д.) бойцам приходится решать самим, у частных юристов и за свой счет. Порой это стоит ощутимо. Более того, на этом фоне активизировались мошенники, которые под видом юристов и под предлогом "ускорения процедуры" берут деньги и исчезают, не оказав услугу", - отметил Андрей Турчак.

Кто сможет получить помощь

Право получения бесплатной юридической помощи предоставят:
- военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции;
- военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в защите приграничных территорий РФ;
- мобилизованным;
- добровольцам;
- членам семей всех вышеуказанных категорий.
Отмечается, что после вступления закона в силу участники и ветераны СВО, члены их семей смогут получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.
Оформление статуса добровольца, получение денежного довольствия и выплат в связи с ранением, а также предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных – на эти вопросы можно будет получить разъяснение во время бесплатной юридической консультации.
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Поддержка ветеранов СВО

Как сообщалось ранее, участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана. Кроме того, в России будет создан Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному Собранию.
Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. К концу года отделения фонда должны быть открыты в каждом регионе.
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