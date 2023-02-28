https://crimea.ria.ru/20230228/opolchentsy-donbassa-poluchat-status-veteranov-boevykh-deystviy-1127260804.html

Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий

Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Кроме... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T15:57

2023-02-28T15:57

2023-02-28T15:47

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совет федерации

андрей турчак

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Кроме того, участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.Оба законопроекта отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном президенту Владимиру Путину.По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, изменения в федеральном законе "О ветеранах" наделяют статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года.Кроме того, все участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощиКто сможет получить помощьПраво получения бесплатной юридической помощи предоставят:- военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции;- военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в защите приграничных территорий РФ;- мобилизованным;- добровольцам;- членам семей всех вышеуказанных категорий.Отмечается, что после вступления закона в силу участники и ветераны СВО, члены их семей смогут получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.Оформление статуса добровольца, получение денежного довольствия и выплат в связи с ранением, а также предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных – на эти вопросы можно будет получить разъяснение во время бесплатной юридической консультации.Поддержка ветеранов СВОКак сообщалось ранее, участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана. Кроме того, в России будет создан Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному Собранию.Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. К концу года отделения фонда должны быть открыты в каждом регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – законПутин призвал защищать права участников СВО На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, совет федерации, андрей турчак, закон и право, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, сво, общество