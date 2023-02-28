https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-grazhdanskikh-moryakov-priznali-uchastnikami-svo--zakon-1127259456.html
В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон
В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон
В Севастополе участниками специальной военной операции признан гражданский экипаж буксира ЧФ "Спасатель Василий Бех", часть которого погибла и пострадала в зоне РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T15:21
2023-02-28T15:21
2023-02-28T15:21
законодательное собрание севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе участниками специальной военной операции признан гражданский экипаж буксира ЧФ "Спасатель Василий Бех", часть которого погибла и пострадала в зоне спецоперации при выполнении задач. Соответствующие поправки внесены в региональный закон о социальной поддержке участников СВО.По инициативе Заксобрания Севастополя вопрос о признании гражданских моряков участниками СВО будут рассматривать на федеральном уровне, рассказала РИА Новости Крым председатель постоянного комитета по здравоохранению и соцполитике Татьяна Щербакова.По ее словам, ранее члены экипажа буксира ЧФ "Спасатель Василий Бех" были признаны "погибшими в результате несчастного случая на производстве", хотя в действительности люди погибли и пострадали в зоне спецоперации."16 июня 2022 года личный состав был направлен для выполнения задач, связанных со специальной военной операцией. И 17-го июня в 4 утра некоторые члены экипажа погибли, некоторые получили тяжелые ранения", – уточнила она в ходе доклада на сессии Заксобрания."У них не было никаких оснований юридически считаться участниками СВО. И мы на региональном уровне приняли (закон – ред.)", – сказала парламентарий.Новый документ, которым вносятся поправки в ранее принятый закон, участниками специальной военной операции признан весь экипаж спасательного буксирного судна СБ-739 "Спасатель Василий Бех". Таким образом, у непосредственных участников событий и их родственников "появились основания получить меры социальной поддержки на уровне субъекта", пояснила Щербакова.Депутат отметила, что Заксобрание Севастополя подготовило обращение в адрес главы правительства России Михаила Мишустина с просьбой "признавать участниками специальной военной операции на федеральном уровне гражданских служащих, если они пострадали при выполнении задач в зоне СВО".Тем же региональным законом 28 февраля в Севастополе были расширены льготы для участников СВО и членов их семей, а также упрощена процедура подачи заявлений на получение мер социальной поддержки.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя
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законодательное собрание севастополя, татьяна щербакова, общество, сво, севастополь, закон и право, новости крыма, крым
В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон
Гражданских моряков буксира ЧФ "Спасатель Василий Бех" признали участниками СВО
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе участниками специальной военной операции признан гражданский экипаж буксира ЧФ "Спасатель Василий Бех", часть которого погибла и пострадала в зоне спецоперации при выполнении задач. Соответствующие поправки внесены в региональный закон о социальной поддержке участников СВО.
По инициативе Заксобрания Севастополя вопрос о признании гражданских моряков участниками СВО будут рассматривать на федеральном уровне, рассказала РИА Новости Крым
председатель постоянного комитета по здравоохранению и соцполитике Татьяна Щербакова.
По ее словам, ранее члены экипажа буксира ЧФ "Спасатель Василий Бех" были признаны "погибшими в результате несчастного случая на производстве", хотя в действительности люди погибли и пострадали в зоне спецоперации.
"16 июня 2022 года личный состав был направлен для выполнения задач, связанных со специальной военной операцией. И 17-го июня в 4 утра некоторые члены экипажа погибли, некоторые получили тяжелые ранения", – уточнила она в ходе доклада на сессии Заксобрания.
В комментарии РИА Новости Крым депутат пояснила, что поскольку вопрос о признании гражданских моряков участниками специальной военной операции юридически не решен на федеральном уровне, пришлось выходить из ситуации путем принятия поправок в региональный закон, чтобы обеспечить меры поддержи и пострадавшим, и семьям погибших.
"У них не было никаких оснований юридически считаться участниками СВО. И мы на региональном уровне приняли (закон – ред.)", – сказала парламентарий.
Новый документ, которым вносятся поправки в ранее принятый закон, участниками специальной военной операции признан весь экипаж спасательного буксирного судна СБ-739 "Спасатель Василий Бех". Таким образом, у непосредственных участников событий и их родственников "появились основания получить меры социальной поддержки на уровне субъекта", пояснила Щербакова.
Депутат отметила, что Заксобрание Севастополя подготовило обращение в адрес главы правительства России Михаила Мишустина с просьбой "признавать участниками специальной военной операции на федеральном уровне гражданских служащих, если они пострадали при выполнении задач в зоне СВО".
Тем же региональным законом 28 февраля в Севастополе были расширены льготы для участников СВО и членов их семей, а также упрощена процедура подачи заявлений на получение мер социальной поддержки.
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