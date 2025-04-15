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ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора
ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 15.04.2025
ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора
В России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За предыдущие семь дней показатель упал на девять процентов, сообщили в Роспотребнадзоре РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:39
2025-04-15T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За предыдущие семь дней показатель упал на девять процентов, сообщили в Роспотребнадзоре РФ.Продолжается спад и по заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 2 тысячи случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 15 процентов, в Севастополе число новых случаев остается на уровне прошлой семидневки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристовМожно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, роспотребнадзор, орви, грипп, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здоровье, новости
ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора
В России снижается заболеваемость сезонными респираторными инфекциями и гриппом