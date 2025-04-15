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ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора

ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 15.04.2025

ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора

В России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За предыдущие семь дней показатель упал на девять процентов, сообщили в Роспотребнадзоре РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T08:39

2025-04-15T08:39

2025-04-15T08:39

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За предыдущие семь дней показатель упал на девять процентов, сообщили в Роспотребнадзоре РФ.Продолжается спад и по заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 2 тысячи случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 15 процентов, в Севастополе число новых случаев остается на уровне прошлой семидневки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристовМожно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, орви, грипп, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здоровье, новости