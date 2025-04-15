Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/orvi-i-gripp-v-rossii-otstupayut--aktualnye-dannye-rospotrebnadzora-1145675335.html
ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора
ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 15.04.2025
ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора
В России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За предыдущие семь дней показатель упал на девять процентов, сообщили в Роспотребнадзоре РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:39
2025-04-15T08:39
россия
роспотребнадзор
орви
грипп
коронавирус
распространение коронавируса в рф
общество
здоровье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/65/1115476519_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_2673ef2121e15d376da4ade08efb953f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За предыдущие семь дней показатель упал на девять процентов, сообщили в Роспотребнадзоре РФ.Продолжается спад и по заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 2 тысячи случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 15 процентов, в Севастополе число новых случаев остается на уровне прошлой семидневки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристовМожно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/65/1115476519_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_8f1a7ec6f94fddefbc4c03ef15218ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роспотребнадзор, орви, грипп, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здоровье, новости
ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора

В России снижается заболеваемость сезонными респираторными инфекциями и гриппом

08:39 15.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВспышка гриппа и ОРВИ в регионах России
Вспышка гриппа и ОРВИ в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За предыдущие семь дней показатель упал на девять процентов, сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

"На 15 неделе количество заболевших составило 703 тысяч человек. Также снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями на 16,5 процентов", – сказано в сообщении.

Продолжается спад и по заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 2 тысячи случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 15 процентов, в Севастополе число новых случаев остается на уровне прошлой семидневки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов
Можно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок
Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
 
РоссияРоспотребнадзорОРВИГриппКоронавирусРаспространение коронавируса в РФОбществоЗдоровьеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС
08:41В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди
08:39ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора
08:22Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине
08:14Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ
08:02ФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с Украины
07:37Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов
07:11115 беспилотников сбиты над регионами России
07:10Можно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок
06:48Уиткофф сделал заявление о переговорах России и США по Украине
05:54Атака на Курск: горят многоэтажки и ранены люди
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 15 апреля
22:15Задержание террориста в Керчи и индексация пенсий в РФ: главное за день
21:52Роспотребнадзор оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в Крыму
21:31Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток
21:14Сколько туристов примет Херсонская область этим летом
20:48Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма
20:33Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства
20:02Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского
Лента новостейМолния