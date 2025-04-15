https://crimea.ria.ru/20250415/investory-gotovy-vlozhit-sotni-millionov-dollarov-v-turizm-na-khersonschine-1145666412.html
Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине
Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине
Инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы Херсонской области, потенциальный объем вложений оценивается РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:22
2025-04-15T08:22
2025-04-15T08:50
херсонская область
туризм
внутренний туризм
инвестиции
россия
курортный сезон
новости
детский отдых
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ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы Херсонской области, потенциальный объем вложений оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.По его словам, основной вопрос, волнующий потенциальных инвесторов – даже не продолжающиеся боевые действия, а имущество, наличие земли, статус которой позволил бы ее осваивать.Кроме того, добавил Запускалов, одновременно с развитием курортно-туристической отрасли необходимо развивать агропромышленный комплекс, поскольку гости региона должны получать качественное питание.Запускалов подчеркнул, что туризм является драйвером экономики Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо держит развитие этой сферы и принимаемые профильным министерством решения на личном контроле.По его поручению минкурортов провели зонирование территории и определили три крупных прибрежных массива, на которых планируется развитие туристической инфраструктуры: агломерация от Железного Порта до Скадовска, Каланчакский район с полуостровом Хорлы, целебными грязями и минеральными водами, а также агломерация на побережье Азовского моря (Арабатская стрелка, Геническая горка, Счастливцево и Стрелковое).Последняя, по словам министра, включает в себя термальные источники и внутренние соленые озера, а также акваторию озера Сиваш, где планируется развивать активный отдых. Кроме того, северное побережье Сиваша может использоваться под вело- и мототрассы, а также автокемпинги, уточнил Запускалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеКрым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%Сколько поездов летом поедут в Крым
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херсонская область, туризм, внутренний туризм, инвестиции, россия, курортный сезон, новости, детский отдых
Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине
Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в развитие курортов Херсонщины – власти
08:22 15.04.2025 (обновлено: 08:50 15.04.2025) ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы Херсонской области, потенциальный объем вложений оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.
"Интерес со стороны инвесторов огромный. К нам проявляют интерес инвесторы из Санкт-Петербурга, Чувашии, Уральского региона, а москвичи – самые частые гости у нас. Капиталы, которые инвесторы хотят вкладывать в наш туризм, исчисляются сотнями миллионов долларов. Это строительство средств размещения и многофункциональных зон, которые уже отработаны на федеральных трассах, и другие направления", – сказал глава ведомства.
По его словам, основной вопрос, волнующий потенциальных инвесторов – даже не продолжающиеся боевые действия, а имущество, наличие земли, статус которой позволил бы ее осваивать.
Кроме того, добавил Запускалов, одновременно с развитием курортно-туристической отрасли необходимо развивать агропромышленный комплекс, поскольку гости региона должны получать качественное питание.
"Продукция Херсонской области – фрукты, овощи, ягоды – уже являются брендом этой территории. Воссоздание этой продовольственной группы в том числе будет играть роль магнита в наш регион, особенно семей с детьми. За счет того, что у нас будет нулевая логистика и не будет посредников при поставке продуктов, мы сможем конкурировать с теми же Турцией и Египтом, потому что наш туристический продукт будет дешевле", – пояснил глава минкурортов региона.
Запускалов подчеркнул, что туризм является драйвером экономики Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо держит развитие этой сферы и принимаемые профильным министерством решения на личном контроле.
По его поручению минкурортов провели зонирование территории и определили три крупных прибрежных массива, на которых планируется развитие туристической инфраструктуры: агломерация от Железного Порта до Скадовска, Каланчакский район с полуостровом Хорлы, целебными грязями и минеральными водами, а также агломерация на побережье Азовского моря (Арабатская стрелка, Геническая горка, Счастливцево и Стрелковое).
Последняя, по словам министра, включает в себя термальные источники и внутренние соленые озера, а также акваторию озера Сиваш, где планируется развивать активный отдых. Кроме того, северное побережье Сиваша может использоваться под вело- и мототрассы, а также автокемпинги, уточнил Запускалов.
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