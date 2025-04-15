https://crimea.ria.ru/20250415/investory-gotovy-vlozhit-sotni-millionov-dollarov-v-turizm-na-khersonschine-1145666412.html

Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине

Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине

Инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы Херсонской области, потенциальный объем вложений оценивается РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T08:22

2025-04-15T08:22

2025-04-15T08:50

херсонская область

туризм

внутренний туризм

инвестиции

россия

курортный сезон

новости

детский отдых

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ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы Херсонской области, потенциальный объем вложений оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.По его словам, основной вопрос, волнующий потенциальных инвесторов – даже не продолжающиеся боевые действия, а имущество, наличие земли, статус которой позволил бы ее осваивать.Кроме того, добавил Запускалов, одновременно с развитием курортно-туристической отрасли необходимо развивать агропромышленный комплекс, поскольку гости региона должны получать качественное питание.Запускалов подчеркнул, что туризм является драйвером экономики Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо держит развитие этой сферы и принимаемые профильным министерством решения на личном контроле.По его поручению минкурортов провели зонирование территории и определили три крупных прибрежных массива, на которых планируется развитие туристической инфраструктуры: агломерация от Железного Порта до Скадовска, Каланчакский район с полуостровом Хорлы, целебными грязями и минеральными водами, а также агломерация на побережье Азовского моря (Арабатская стрелка, Геническая горка, Счастливцево и Стрелковое).Последняя, по словам министра, включает в себя термальные источники и внутренние соленые озера, а также акваторию озера Сиваш, где планируется развивать активный отдых. Кроме того, северное побережье Сиваша может использоваться под вело- и мототрассы, а также автокемпинги, уточнил Запускалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеКрым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%Сколько поездов летом поедут в Крым

https://crimea.ria.ru/20250414/budut-li-krym-i-khersonskaya-oblast-konkurirovat-za-turistov--mnenie-1145666341.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, туризм, внутренний туризм, инвестиции, россия, курортный сезон, новости, детский отдых