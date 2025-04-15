Рейтинг@Mail.ru
Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/massovoe-otklyuchenie-v-kerchi-bez-vody-ostanutsya-bolee-50-ulits--1145676541.html
Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц
Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц
Более полусотни улиц в Керчи останутся без воды в среду из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T09:30
2025-04-15T09:30
крым
новости крыма
керчь
отключение воды
жкх крыма и севастополя
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076642_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_7f04adc002fc3454617367fd8e048fd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Керчи останутся без воды в среду из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма".В указанное время воды не будет по улицам Генерала Петрова, Голощапова, Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1, 2 Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко. Также в зону отключения попадают Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Кирова, 3-й Самострой, Кооперативная, 1-я Сотня, 2-я Сотня, 3-я Сотня, Гаспринского, Кулакова, Большой, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная и другие. Полный перечень улиц опубликован на сайте и в соцсетях предприятия "Вода Крыма". Людей обещают обеспечить привозной водой. Как сообщалось, 15 населенных пунктов Симферопольского района и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму апрельский снег пополнит запасы водыНовые водохранилища в Крыму начнут строить в этом годуЭкономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076642_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_79767af83a9f57a32e1f5b43186ecc50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, керчь, отключение воды, жкх крыма и севастополя, вода крыма
Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц

Более 50 улиц Керчи 16 апреля останутся без воды из-за ремонтных работ - "Вода Крыма"

09:30 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Керчи останутся без воды в среду из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В связи с заменой аварийного участка водопровода, 16 апреля с 9.00 до 22.00 будет частичное или полное отсутствие водоснабжения", - сказано в сообщении.
В указанное время воды не будет по улицам Генерала Петрова, Голощапова, Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1, 2 Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко.
Также в зону отключения попадают Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Кирова, 3-й Самострой, Кооперативная, 1-я Сотня, 2-я Сотня, 3-я Сотня, Гаспринского, Кулакова, Большой, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная и другие. Полный перечень улиц опубликован на сайте и в соцсетях предприятия "Вода Крыма".
Людей обещают обеспечить привозной водой.
Как сообщалось, 15 населенных пунктов Симферопольского района и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму апрельский снег пополнит запасы воды
Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году
Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
 
КрымНовости КрымаКерчьОтключение водыЖКХ Крыма и СевастополяВода Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки
11:08Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Курск
11:03"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского
10:49Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю
10:38"Дорога на Ялту": песни Победы на разных языках мира прозвучат в Москве
10:34Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
10:27В Севастополе за браконьерство пять рыбаков пойдут под суд
10:20В Новороссийске в страшном ДТП погибли два человека
10:06Подростки на мотоцикле врезались в легковушку в Симферополе
10:00Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди
09:59Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участка
09:4756 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ
09:45Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле
09:30Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц
09:21ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
08:54Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС
08:41В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди
08:39ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные Роспотребнадзора
08:22Инвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на Херсонщине
08:14Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ
Лента новостейМолния