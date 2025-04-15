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Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц
Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц
Более полусотни улиц в Керчи останутся без воды в среду из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T09:30
2025-04-15T09:30
2025-04-15T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Керчи останутся без воды в среду из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма".В указанное время воды не будет по улицам Генерала Петрова, Голощапова, Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1, 2 Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко. Также в зону отключения попадают Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Кирова, 3-й Самострой, Кооперативная, 1-я Сотня, 2-я Сотня, 3-я Сотня, Гаспринского, Кулакова, Большой, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная и другие. Полный перечень улиц опубликован на сайте и в соцсетях предприятия "Вода Крыма". Людей обещают обеспечить привозной водой. Как сообщалось, 15 населенных пунктов Симферопольского района и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму апрельский снег пополнит запасы водыНовые водохранилища в Крыму начнут строить в этом годуЭкономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
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Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц
Более 50 улиц Керчи 16 апреля останутся без воды из-за ремонтных работ - "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Керчи останутся без воды в среду из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В связи с заменой аварийного участка водопровода, 16 апреля с 9.00 до 22.00 будет частичное или полное отсутствие водоснабжения", - сказано в сообщении.
В указанное время воды не будет по улицам Генерала Петрова, Голощапова, Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1, 2 Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко.
Также в зону отключения попадают Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Кирова, 3-й Самострой, Кооперативная, 1-я Сотня, 2-я Сотня, 3-я Сотня, Гаспринского, Кулакова, Большой, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная и другие. Полный перечень улиц опубликован на сайте и в соцсетях предприятия "Вода Крыма".
Людей обещают обеспечить привозной водой.
Как сообщалось, 15 населенных пунктов Симферопольского района
и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения.
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