https://crimea.ria.ru/20230216/kogda-pervye-uchastki-dlya-geroev-spetsoperatsii-postupyat-v-fond-sevastopolya-1127031638.html

Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя

Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя

Первые 160 земельных участков для участников спецоперации и членов их семей поступят в фонд Севастополя не ранее чем через месяц. Об этом в четверг во время... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T20:23

2023-02-16T20:23

2023-02-16T20:26

севастополь

михаил развожаев

сво

земля в крыму для участников сво

новости крыма

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Первые 160 земельных участков для участников спецоперации и членов их семей поступят в фонд Севастополя не ранее чем через месяц. Об этом в четверг во время прямого эфира на правительственном канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Первые участки для героев СВО определят через месяцПо данным губернатора, уже определены первые 11 гектаров земли, которые разделят более чем на полторы сотни участков для заявителей.На разработку проекта планировки территории специалистам понадобится около месяца, после чего "участки поступят в фонд", заверил он.Механизм предоставления земли надо "додумать"При этом властям еще предстоит доработать механизм предоставления земли на законодательном уровне. Сейчас предусматривается выдача участков в порядке очередности подачи заявлений, но это, по словам губернатора, может затянуть процесс."Процедура будет идти достаточно медленно. Даже если сократить сроки и оставить один рабочий день для того, чтобы человек определился. Поэтому, возможно, такие массивы мы будем выбирать и все-таки в ускоренном порядке выдавать эти участки", – сказал Развожаев.Более 2 300 тысяч заявленийВ департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя РИА Новости Крым сообщили, что к концу первой недели февраля в департамент поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка для людей из этой категории.При этом в ведомстве отметили, что территория, где будут расположены участки для семей и героев спецоперации, "только прорабатывается". Развожаев отметил рост жалоб севастопольцев на работу ведомства и анонсировал качественные изменения. "Сейчас ведем перезагрузку как раз департамента. Думаю, что в ближайшее время качество и работа с обращениями улучшится", – заключил губернатор.Ранее в Минимущества Крыма сообщили, что земельные участки крымчанам-участникам спецоперации будут распределяться автоматически, в порядке очереди. По словам замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолия Заиченко, участки для бойцов СВО будут распределяться в четырех районах Крыма: Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе принят закон о поддержке участников СВОПутин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана

https://crimea.ria.ru/20230213/zemlya-uchastnikam-svo-v-krymu---raspredelyat-avtomatom-v-poryadke-ocheredi-1126953317.html

https://crimea.ria.ru/20221229/kak-uchastnikam-svo-poluchit-zemlyu-v-krymu-dokumenty-i-poryadok-1126202706.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, сво, земля в крыму для участников сво, новости крыма, общество