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Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя
Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя
Первые 160 земельных участков для участников спецоперации и членов их семей поступят в фонд Севастополя не ранее чем через месяц. Об этом в четверг во время... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T20:23
2023-02-16T20:26
севастополь
михаил развожаев
сво
земля в крыму для участников сво
новости крыма
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Первые 160 земельных участков для участников спецоперации и членов их семей поступят в фонд Севастополя не ранее чем через месяц. Об этом в четверг во время прямого эфира на правительственном канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Первые участки для героев СВО определят через месяцПо данным губернатора, уже определены первые 11 гектаров земли, которые разделят более чем на полторы сотни участков для заявителей.На разработку проекта планировки территории специалистам понадобится около месяца, после чего "участки поступят в фонд", заверил он.Механизм предоставления земли надо "додумать"При этом властям еще предстоит доработать механизм предоставления земли на законодательном уровне. Сейчас предусматривается выдача участков в порядке очередности подачи заявлений, но это, по словам губернатора, может затянуть процесс."Процедура будет идти достаточно медленно. Даже если сократить сроки и оставить один рабочий день для того, чтобы человек определился. Поэтому, возможно, такие массивы мы будем выбирать и все-таки в ускоренном порядке выдавать эти участки", – сказал Развожаев.Более 2 300 тысяч заявленийВ департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя РИА Новости Крым сообщили, что к концу первой недели февраля в департамент поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка для людей из этой категории.При этом в ведомстве отметили, что территория, где будут расположены участки для семей и героев спецоперации, "только прорабатывается". Развожаев отметил рост жалоб севастопольцев на работу ведомства и анонсировал качественные изменения. "Сейчас ведем перезагрузку как раз департамента. Думаю, что в ближайшее время качество и работа с обращениями улучшится", – заключил губернатор.Ранее в Минимущества Крыма сообщили, что земельные участки крымчанам-участникам спецоперации будут распределяться автоматически, в порядке очереди. По словам замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолия Заиченко, участки для бойцов СВО будут распределяться в четырех районах Крыма: Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе принят закон о поддержке участников СВОПутин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана
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https://crimea.ria.ru/20221229/kak-uchastnikam-svo-poluchit-zemlyu-v-krymu-dokumenty-i-poryadok-1126202706.html
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севастополь, михаил развожаев, сво, земля в крыму для участников сво, новости крыма, общество
Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя

Развожаев: первые участки для героев СВО в Севастополе поступят в фонд через месяц

20:23 16.02.2023 (обновлено: 20:26 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь из окна самолёта
Вид на Севастополь из окна самолёта - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Первые 160 земельных участков для участников спецоперации и членов их семей поступят в фонд Севастополя не ранее чем через месяц. Об этом в четверг во время прямого эфира на правительственном канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Первые участки для героев СВО определят через месяц

По данным губернатора, уже определены первые 11 гектаров земли, которые разделят более чем на полторы сотни участков для заявителей.
"Первые одиннадцать гектаров мы нашли, это Полины Осипенко (район савхоз-завода – ред.), рядом с участком, который мы ранее выделяли для многодетных семей. Надо дополнительно включить проект планировки территории, сделать там зонирование, разбить участки. Это порядка 160 участков будет первых", – сказал Развожаев.
На разработку проекта планировки территории специалистам понадобится около месяца, после чего "участки поступят в фонд", заверил он.
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Механизм предоставления земли надо "додумать"

При этом властям еще предстоит доработать механизм предоставления земли на законодательном уровне. Сейчас предусматривается выдача участков в порядке очередности подачи заявлений, но это, по словам губернатора, может затянуть процесс.
"Процедура будет идти достаточно медленно. Даже если сократить сроки и оставить один рабочий день для того, чтобы человек определился. Поэтому, возможно, такие массивы мы будем выбирать и все-таки в ускоренном порядке выдавать эти участки", – сказал Развожаев.

Более 2 300 тысяч заявлений

В департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя РИА Новости Крым сообщили, что к концу первой недели февраля в департамент поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка для людей из этой категории.
При этом в ведомстве отметили, что территория, где будут расположены участки для семей и героев спецоперации, "только прорабатывается".
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Развожаев отметил рост жалоб севастопольцев на работу ведомства и анонсировал качественные изменения.
"Сейчас ведем перезагрузку как раз департамента. Думаю, что в ближайшее время качество и работа с обращениями улучшится", – заключил губернатор.
Ранее в Минимущества Крыма сообщили, что земельные участки крымчанам-участникам спецоперации будут распределяться автоматически, в порядке очереди. По словам замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолия Заиченко, участки для бойцов СВО будут распределяться в четырех районах Крыма: Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском.
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