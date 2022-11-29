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В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО
В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО
Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей с учетом поправки губернатора о... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T15:03
2022-11-29T15:03
севастополь
закон и право
михаил развожаев
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей с учетом поправки губернатора о дополнительной мере поддержки – бесплатном выделении земли без каких-либо ограничений, касающихся продолжительности проживания в Севастополе.Наибольшие дискуссии вызывала статья, касающаяся бесплатного выделения земельных участков участникам СВО и членам семей погибших. Трое депутатов ЗС выступили против инициативы губернатора предоставлять землю всем с единственным условием: чтобы заявитель "проживал в Севастополе на 24 февраля 2022 года", то есть на момент начала СВО.Парламентарии предложили свой вариант поправки, согласно которому на момент подачи заявления о выделении участка человек должен проживать "на территории города не менее 3 лет (за исключением семей погибших участников СВО – к ним ограничения не применялись).По словам депутата Вячеслава Горелова, закон должен быть исполним, а у города просто нет столько земли, сколько он обязуется предоставить.Однако это предложение не нашло широкой поддержки среди депутатов. А выступивший перед парламентариями губернатор Михаил Развожаев в очередной раз заверил, что у города будут ресурсы, чтобы обеспечить взятые на себя обязательства."Я прекрасно понимаю всю сложность и опасения коллег по поводу реализуемости закона. Выступая с такой инициативой исполнительная власть понимает всю меру ответственности. Я считаю, что есть возможность этот закон выполнить даже при тех исходных данных и максимальных прогнозах. Хотя сейчас сложно сказать, сколько людей обратится за выделением земельных участков, но для Севастополя это посильная задача с учетом тех земель, которые в перспективе могут быть переданы Министерством обороны, если они не вовлечены в хозяйственный оборот", – сказал Развожаев.Что касается старта реализации закона, то его обеспечат "шесть территорий комплексного развития, куда однозначно будет подводиться вся необходимая инфраструктура – и свет, и вода, и газ – для того, чтобы осуществлять многоквартирное строительство", заверил губернатор.Ранее сообщалось, что закон о поддержке участников СВО в Севастополе принят в первом чтении 25 октября с учетом расширения категорий. Позже Развожаев заявил, что власти Севастополя определились с вопросом выделения земли участникам спецоперации: участки зарезервируют и изымут из фонда комплексного развития территорий.
https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-predlozhil-novuyu-meru-podderzhki-semey-uchastnikov-svo-1125211306.html
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севастополь, закон и право, михаил развожаев, общество
В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО

В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО, включая бесплатное выделение земли

15:03 29.11.2022
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоЗаконодательное собрание города Севастополя
Законодательное собрание города Севастополя - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей с учетом поправки губернатора о дополнительной мере поддержки – бесплатном выделении земли без каких-либо ограничений, касающихся продолжительности проживания в Севастополе.
Наибольшие дискуссии вызывала статья, касающаяся бесплатного выделения земельных участков участникам СВО и членам семей погибших. Трое депутатов ЗС выступили против инициативы губернатора предоставлять землю всем с единственным условием: чтобы заявитель "проживал в Севастополе на 24 февраля 2022 года", то есть на момент начала СВО.
Парламентарии предложили свой вариант поправки, согласно которому на момент подачи заявления о выделении участка человек должен проживать "на территории города не менее 3 лет (за исключением семей погибших участников СВО – к ним ограничения не применялись).
По словам депутата Вячеслава Горелова, закон должен быть исполним, а у города просто нет столько земли, сколько он обязуется предоставить.

"У города наблюдается серьезный дефицит земельных ресурсов... Точное количество тех, кому мы выделим земельный участок, пока неизвестен. Ограничение по времени проживания позволит растянуть процесс выделения земельных участков во времени, при этом не ограничить тех, кто претендует на данный земельный участок", – пояснила депутат Татьяна Щербакова.

Однако это предложение не нашло широкой поддержки среди депутатов. А выступивший перед парламентариями губернатор Михаил Развожаев в очередной раз заверил, что у города будут ресурсы, чтобы обеспечить взятые на себя обязательства.
"Я прекрасно понимаю всю сложность и опасения коллег по поводу реализуемости закона. Выступая с такой инициативой исполнительная власть понимает всю меру ответственности. Я считаю, что есть возможность этот закон выполнить даже при тех исходных данных и максимальных прогнозах. Хотя сейчас сложно сказать, сколько людей обратится за выделением земельных участков, но для Севастополя это посильная задача с учетом тех земель, которые в перспективе могут быть переданы Министерством обороны, если они не вовлечены в хозяйственный оборот", – сказал Развожаев.
Что касается старта реализации закона, то его обеспечат "шесть территорий комплексного развития, куда однозначно будет подводиться вся необходимая инфраструктура – и свет, и вода, и газ – для того, чтобы осуществлять многоквартирное строительство", заверил губернатор.
"Часть этой земли может быть передана по договору КРТ – это право региона при заключении договора с застройщиком. Условия будет предлагать город. По нашим оценкам, до 1000 участков мы будем иметь в распоряжении. Наверное, этого не хватит, но есть понимание, как дальше работать по данному законопроекту", – заключил он.
Ранее сообщалось, что закон о поддержке участников СВО в Севастополе принят в первом чтении 25 октября с учетом расширения категорий.
Позже Развожаев заявил, что власти Севастополя определились с вопросом выделения земли участникам спецоперации: участки зарезервируют и изымут из фонда комплексного развития территорий.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
2 ноября, 15:30
Аксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВО
СевастопольЗакон и правоМихаил РазвожаевОбщество
 
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