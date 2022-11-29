https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-prinyat-zakon-o-podderzhke-uchastnikov-svo-1125599308.html

В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО

В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО - РИА Новости Крым, 29.11.2022

В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО

Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей с учетом поправки губернатора о... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T15:03

2022-11-29T15:03

2022-11-29T15:03

севастополь

закон и право

михаил развожаев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110332/69/1103326934_0:255:2449:1633_1920x0_80_0_0_c4a6d7b024e81dd865bef03b4a35a772.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей с учетом поправки губернатора о дополнительной мере поддержки – бесплатном выделении земли без каких-либо ограничений, касающихся продолжительности проживания в Севастополе.Наибольшие дискуссии вызывала статья, касающаяся бесплатного выделения земельных участков участникам СВО и членам семей погибших. Трое депутатов ЗС выступили против инициативы губернатора предоставлять землю всем с единственным условием: чтобы заявитель "проживал в Севастополе на 24 февраля 2022 года", то есть на момент начала СВО.Парламентарии предложили свой вариант поправки, согласно которому на момент подачи заявления о выделении участка человек должен проживать "на территории города не менее 3 лет (за исключением семей погибших участников СВО – к ним ограничения не применялись).По словам депутата Вячеслава Горелова, закон должен быть исполним, а у города просто нет столько земли, сколько он обязуется предоставить.Однако это предложение не нашло широкой поддержки среди депутатов. А выступивший перед парламентариями губернатор Михаил Развожаев в очередной раз заверил, что у города будут ресурсы, чтобы обеспечить взятые на себя обязательства."Я прекрасно понимаю всю сложность и опасения коллег по поводу реализуемости закона. Выступая с такой инициативой исполнительная власть понимает всю меру ответственности. Я считаю, что есть возможность этот закон выполнить даже при тех исходных данных и максимальных прогнозах. Хотя сейчас сложно сказать, сколько людей обратится за выделением земельных участков, но для Севастополя это посильная задача с учетом тех земель, которые в перспективе могут быть переданы Министерством обороны, если они не вовлечены в хозяйственный оборот", – сказал Развожаев.Что касается старта реализации закона, то его обеспечат "шесть территорий комплексного развития, куда однозначно будет подводиться вся необходимая инфраструктура – и свет, и вода, и газ – для того, чтобы осуществлять многоквартирное строительство", заверил губернатор.Ранее сообщалось, что закон о поддержке участников СВО в Севастополе принят в первом чтении 25 октября с учетом расширения категорий. Позже Развожаев заявил, что власти Севастополя определились с вопросом выделения земли участникам спецоперации: участки зарезервируют и изымут из фонда комплексного развития территорий.

https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-predlozhil-novuyu-meru-podderzhki-semey-uchastnikov-svo-1125211306.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право, михаил развожаев, общество