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В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО
В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО
25 октября депутаты Севастополя на сессии Заксобрания в первом чтении приняли закон о социальной поддержке участников специальной военной операции. Законопроект РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T13:08
2022-10-25T13:08
частичная мобилизация
специальная военная операция рф на украине
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. 25 октября депутаты Севастополя на сессии Заксобрания в первом чтении приняли закон о социальной поддержке участников специальной военной операции. Законопроект также охватывает их семьи и членов семей погибших участников СВО.Согласно документу, категории поддержки делятся на три вида в зависимости от получателей.Севастопольские участники СВО получат 12 мер соцподдержки. Среди них компенсации в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, прием детей в образовательные учреждения. Члены семей получат 11, а члены семей погибших также 12 мер поддержки.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, севастопольским участникам СВО выдадут землю из фонда комплексного развития территорий. Вторым источником земельных ресурсов глава города считает "невовлеченные в хозяйственный оборот, не представляющие интерес для нужд обороны и безопасности земли, находящиеся в распоряжении Министерства обороны".
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частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, севастополь, закон и право
В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО

Заксобрание Севастополя приняло закон о поддержке участников СВО в первом чтении

13:08 25.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. 25 октября депутаты Севастополя на сессии Заксобрания в первом чтении приняли закон о социальной поддержке участников специальной военной операции. Законопроект также охватывает их семьи и членов семей погибших участников СВО.
Согласно документу, категории поддержки делятся на три вида в зависимости от получателей.
"Помощь получат: участники специальной военной операции – граждане РФ, проживающие на территории Севастополя, проходившие/проходящие военную службу в ВС РФ по контракту с 24 февраля 2022 года. Призванные на военную службу по мобилизации в Севастополе либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, направленные для участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР или для обеспечения выполнения задач в ходе указанной операции. Члены семей участников СВО и члены семей погибших или умерших в ходе СВО", – сказано в документе.
Севастопольские участники СВО получат 12 мер соцподдержки. Среди них компенсации в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, прием детей в образовательные учреждения. Члены семей получат 11, а члены семей погибших также 12 мер поддержки.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, севастопольским участникам СВО выдадут землю из фонда комплексного развития территорий. Вторым источником земельных ресурсов глава города считает "невовлеченные в хозяйственный оборот, не представляющие интерес для нужд обороны и безопасности земли, находящиеся в распоряжении Министерства обороны".
 
Частичная мобилизацияСпециальная военная операция РФ на УкраинеСевастопольЗакон и право
 
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