https://crimea.ria.ru/20221025/v-sevastopole-v-pervom-chtenii-prinyali-zakon-o-podderzhke-uchastnikov-svo-1125073188.html

В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО

В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2022

В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО

25 октября депутаты Севастополя на сессии Заксобрания в первом чтении приняли закон о социальной поддержке участников специальной военной операции. Законопроект РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T13:08

2022-10-25T13:08

2022-10-25T13:08

частичная мобилизация

специальная военная операция рф на украине

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. 25 октября депутаты Севастополя на сессии Заксобрания в первом чтении приняли закон о социальной поддержке участников специальной военной операции. Законопроект также охватывает их семьи и членов семей погибших участников СВО.Согласно документу, категории поддержки делятся на три вида в зависимости от получателей.Севастопольские участники СВО получат 12 мер соцподдержки. Среди них компенсации в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, прием детей в образовательные учреждения. Члены семей получат 11, а члены семей погибших также 12 мер поддержки.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, севастопольским участникам СВО выдадут землю из фонда комплексного развития территорий. Вторым источником земельных ресурсов глава города считает "невовлеченные в хозяйственный оборот, не представляющие интерес для нужд обороны и безопасности земли, находящиеся в распоряжении Министерства обороны".

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, севастополь, закон и право