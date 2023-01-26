https://crimea.ria.ru/20230126/v-sevastopole-nachnut-masshtabnye-issledovaniya-dorog-dlya-novogo-genplana-1126599770.html

В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана

В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана - РИА Новости Крым, 26.01.2023

В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок для формирования нового Генплана города. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T13:46

2023-01-26T13:46

2023-01-26T13:48

севастополь

михаил развожаев

ремонт и строительство дорог в крыму

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общество

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок для формирования нового Генплана города. "Только после этих исследований мы сможем понять, где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить, какой скоростной режим на них устанавливать и т.д.", – написал Развожаев в своем Telegram-канале по итогам совещания со специалистами ГАУ "Институт Генплана Москвы", которые разрабатывают главный проектный документ Севастополя.По его словам, в новом Генплане учтут все изменения, произошедшие в Севастополе за последнее время, в том числе реальный рост населения, потребность в коммунальных ресурсах прочее."Особое внимание надо уделить охраняемым территориям, особо ценным землям сельхозназначения, ответить на вопросы развития Фиолента и других территорий СНТ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Нам важно найти решение тем земельным коллизиям, которые стали возможны еще в украинский период", – уточнил он.При этом в разработке документа учтут мнения горожан в специально созданных фокус-группах, а публичные слушания проведут по готовности документа, пообещал губернатор.Он напомнил, что в Севастополе уже приняли правила застройки и землепользования, и это "огромный задел для продолжения работы над генеральным планом"."Правилами определены 42 территориальные зоны. В отношении каждой из них установлены градостроительные регламенты, которые касается в том числе застройки и эксплуатации любых объектов капитального строительства", – подчеркнул он.Статус ряда территорий, потенциально подходящих для комплексного развития, уже определен, добавил глава города.В ноябре губернатор заявил, что из фонда будут изыматься участки для выделения земли участникам специальной военной операции.Севастополь пока живет по Генплану 2005 года.Летом 2022 Развожаев пообещал, что документ будет актуализирован к декабрю. Тогда он отметил, что работа с участием специалистов ГАУ "Институт Генплана Москвы" над документом продолжается, а его согласование и общественные обсуждения проекта, как того и требует закон Севастополя, пройдут в 2023-м. Читайте также на РИА Новости Крым:Застройка Севастополя: конфликт между красотой и деньгами Анапа, Геленджик и Сочи будут развиваться по новым генпланам В Крыму выделят сотни миллионов на корректировку генпланов

https://crimea.ria.ru/20230125/kuda-propali-dengi-dlya-munitsipalitetov-sevastopolya-1126574257.html

https://crimea.ria.ru/20230124/kak-menyayutsya-tseny-na-zhile-v-krymu-iz-za-khersonskikh-sertifikatov-1126538173.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, общество, экономика