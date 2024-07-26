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Главное за день: 26 июля

Главное за день: 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Главное за день: 26 июля

В Челябинской области ливнями смыло плотину – подтоплено четыре села, идет эвакуация. Центробанк повысил ключевую ставку. В Донбассе ударом "Искандера"... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T23:12

2024-07-26T23:12

2024-07-26T23:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Челябинской области ливнями смыло плотину – подтоплено четыре села, идет эвакуация. Центробанк повысил ключевую ставку. В Донбассе ударом "Искандера" уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. "Злые русские хакеры" опубликовали данные более 3200 наемников ВСУ, а в офисе Зеленского снова не хотят переговоров с Россией. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Челябинской области ливнями смыло плотинуСильными ливнями в Челябинской области смыло дамбу Киалимского водохранилища. По ходу движения воды находятся поселок Киалим, села Мухаметово, Байдашево и Карасево. На данный момент специалисты МЧС обходят дома, эвакуированы уже двадцать человек. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения.В России повысили ключевую ставкуВ стране реализовались все четыре условия ЦБ РФ для повышения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Она подчеркнула, что экономика России все еще находится в состоянии значительного "перегрева" и без повышения ключевой ставки существует риск экономического спада и повышения инфляции.Ракетный удар по HIMARS в ДонбассеВ подконтрольном Киеву Краматорске точным ударом расчета "Искандер-М" поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и месту скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники в промзоне, сообщили в Министерстве обороны РФ.Всего за неделю российские военные нанесли 33 групповых воздушных удара, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению пороха, производству и ремонту бронетанковой техники. В боях уничтожены почти 14 тысяч боевиков, 63 военнослужащих ВСУ сдались в плен.Заявление офиса Зеленского о переговорахМирное соглашение между Россией и Украиной приведет только к временной заморозке конфликта и позволит Москве скопить силы, заявил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press.Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин по поводу диаметрально противоположных заявлений в окружении Зеленского сказал, что в его команде образовался раскол, который неминуемо приведет киевский режим к полному краху.Обнародованы данные наемников ВСУХакеры группы RaHDit ("Злые русские хакеры") предали огласке данные свыше 3200 наемников-иностранцев, вступивших в ряды ВСУ. В списке значится проживающий в США 43-летний Эвелин Ашенбреннер, который служит старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона теробороны Украины. Известно, что он гей, а когда говорит о себе, то употребляет местоимение "они".Еще одним американцем, который служит в ВСУ, является 31-летний Пирс Таннер Рид. Раньше он был полицейским в Окленде (США). Летом прошлого года его арестовали в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершения правонарушений с детьми.

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https://crimea.ria.ru/20240726/ukrainskiy-shturmovik-na-peredovoy-zhivet-okolo-shesti-minut--voenkor-1139156416.html

https://crimea.ria.ru/20240726/sbu-predyavila-pasechniku-obvineniya-v-prinuditelnoy-mobilizatsii-1139151885.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, главное за день, в мире, иностранные наемники всу, украина, переговоры, политика, ключевая ставка, наводнение, экономика