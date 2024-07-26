https://crimea.ria.ru/20240726/raskol-i-panika--pochemu-v-ofise-zelenskogo-snova-ne-khotyat-peregovorov-1139139962.html

Раскол и паника – почему в офисе Зеленского снова не хотят переговоров

Раскол и паника – почему в офисе Зеленского снова не хотят переговоров - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Раскол и паника – почему в офисе Зеленского снова не хотят переговоров

В команде Владимира Зеленского образовался раскол, который неминуемо приведет киевский режим к полному краху. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог,... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T12:47

2024-07-26T12:47

2024-07-26T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В команде Владимира Зеленского образовался раскол, который неминуемо приведет киевский режим к полному краху. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press высказался против переговоров с Россией, заявив, что мирное соглашение между РФ и Украиной не уместно, поскольку приведет только к временной заморозке конфликта и позволит России скопить силы. Такое соглашение Подоляк назвал "сделкой с дьяволом".По его мнению, членов этой "команды" совершенно не заботит исход конфликта для Украины и украинцев. Чем очевиднее становится неминуемое поражение на поле боя, тем активнее представители киевского режима пытаются обеспечить собственное будущее – каждый в соответствии со своим личным понимаем пути спасения."Часть пытается спастись, включив себя в формат переговоров, часть настаивает на ястребином продолжении – безудержной эскалации. Часть вообще не может определиться, и просто складывает вещи, чтобы релоцироваться в нужный момент на Запад и обезопасить себя", - констатирует эксперт.По его мнению, раскол будет только усиливаться с успехами российской армии в зоне спецоперации. В итоге Украине придется сесть за стол переговоров, поскольку все ее ресурсы, в том числе человеческие, на исходе. Однако с кем именно предстоит переговариваться России в условиях нелегитимности лидера киевского режима – этот вопрос пока остается открытым."Все это приведет к тому, что они разбегутся, как крысы с корабля, поскольку неминуемость поражения киевского режима стала очевидной даже для западных хозяев Киева", - заключил собеседник агентства.Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. До этого Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, который на законодательном уровне ввел на них запрет. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий. Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Песков заявлял, что Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины, и это остается серьезной проблемой на пути мирного урегулирования конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в КитаеТреть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопросаФормула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, переговоры, в мире, михаил подоляк, мнения, алексей мухин, политика