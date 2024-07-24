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Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль
Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль
Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины, и это остается серьезной проблемой на пути мирного урегулирования... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T19:19
2024-07-24T19:19
дмитрий песков
россия
украина
владимир зеленский
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины, и это остается серьезной проблемой на пути мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа в среду.Песков также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного процесса и сохраняет свою готовность к диалогу.Он добавил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате специальной военной операции или по итогам мирных переговоров.Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в КитаеКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах
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дмитрий песков, россия, украина, владимир зеленский, политика, в мире, новости
Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль

Зеленский однозначно утратил свою легитимность как президент Украины – Песков

19:19 24.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины, и это остается серьезной проблемой на пути мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа в среду.
"Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность… В настоящий момент, безусловно, это остается проблемой, так же как остается проблемой указ президента Украины, который запрещает вести переговоры с президентом Путиным. Это фактор, который может существенно осложнять мирный процесс", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного процесса и сохраняет свою готовность к диалогу.
Он добавил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате специальной военной операции или по итогам мирных переговоров.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.
Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.
20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
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