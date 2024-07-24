Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль
Зеленский однозначно утратил свою легитимность как президент Украины – Песков
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины, и это остается серьезной проблемой на пути мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа в среду.
"Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность… В настоящий момент, безусловно, это остается проблемой, так же как остается проблемой указ президента Украины, который запрещает вести переговоры с президентом Путиным. Это фактор, который может существенно осложнять мирный процесс", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного процесса и сохраняет свою готовность к диалогу.
Он добавил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате специальной военной операции или по итогам мирных переговоров.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.
Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.
20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Читайте также на РИА Новости Крым: