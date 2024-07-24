https://crimea.ria.ru/20240724/utrata-legitimnosti-zelenskogo-oslozhnyaet-mirnye-resheniya--kreml-1139106138.html

Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль

Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль

Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины, и это остается серьезной проблемой на пути мирного урегулирования... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T19:19

2024-07-24T19:19

2024-07-24T19:19

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины, и это остается серьезной проблемой на пути мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа в среду.Песков также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного процесса и сохраняет свою готовность к диалогу.Он добавил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате специальной военной операции или по итогам мирных переговоров.Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в КитаеКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах

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дмитрий песков, россия, украина, владимир зеленский, политика, в мире, новости