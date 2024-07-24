https://crimea.ria.ru/20240724/kiev-gotov-k-peregovoram-s-rossiey---mid-ukrainy-1139091983.html

Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины

Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины

Украина готова вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T10:48

2024-07-24T10:48

2024-07-24T10:48

украина

россия

переговоры

китай

дмитрий кулеба

новости

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/59/1117675990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c1d5d6b85ba623bfe485c50532b0247.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Украина готова вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И.Министр иностранных дел КНР Ван И в среду проводит встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу. Кулеба впервые с начала конфликта прибыл в Китай накануне. Украинский министр анонсировал обсуждение путей мирного урегулирования ситуации.Владимир Зеленский ранее в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опросаФормула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с РоссиейКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США

украина

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, переговоры, китай, дмитрий кулеба, новости, политика, в мире