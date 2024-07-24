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Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины
Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины
Украина готова вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T10:48
2024-07-24T10:48
украина
россия
переговоры
китай
дмитрий кулеба
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Украина готова вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И.Министр иностранных дел КНР Ван И в среду проводит встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу. Кулеба впервые с начала конфликта прибыл в Китай накануне. Украинский министр анонсировал обсуждение путей мирного урегулирования ситуации.Владимир Зеленский ранее в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опросаФормула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с РоссиейКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США
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украина, россия, переговоры, китай, дмитрий кулеба, новости, политика, в мире
Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины

Кулеба: Киев готов вести переговоры с российской стороной

10:48 24.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМИД Украины
МИД Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Украина готова вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И.

"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", — цитирует Кулебу РИА Новости.

Министр иностранных дел КНР Ван И в среду проводит встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу. Кулеба впервые с начала конфликта прибыл в Китай накануне. Украинский министр анонсировал обсуждение путей мирного урегулирования ситуации.
Владимир Зеленский ранее в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.
Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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