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Формула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с Россией

Формула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с Россией - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Формула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с Россией

Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет рассматривать возможность мирных переговоров с Россией по украинскому кризису через усиление активности Запада на... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T13:33

2024-07-22T13:33

2024-07-22T13:33

радио "спутник в крыму"

сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет рассматривать возможность мирных переговоров с Россией по украинскому кризису через усиление активности Запада на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, советник председателя Заксобрания Севастополя Александр Ирхин.По словам политолога, Трамп понимает нынешние позиции Америки на мировой арене и то, чем чревата эскалация в отношениях с Россией, за которой сегодня стоит Китай и весь глобальный "Незапад", отмечает эксперт. Но это не значит, что США без боя смирятся со своим поражением где бы то ни было, и Украина не исключение, считает Ирхин."У американцев очень трудная логика отступления. Есть исторические аналогии: Вьетнам, Афганистан, Ирак. Откуда отступают, они всегда пытаются поджечь регион и сделать его кровоточащим для всех окружающих региональных держав", – сказал Ирхин.Он отметил, что американские ресурсы не безграничны, и Трамп осознает необходимость переговоров с Россией, при этом он вынужден договариваться так, чтобы не уронить американскую гегемонию, добавил политолог.А значит, инвестиции в военно-промышленный комплекс, которые он делал в свой президентский срок, в случае выигрыша продолжатся, а утилизировать устаревшее американское оружие будут на Украине, убежден эксперт.Таким образом, по мнению политолога, путь Трампа к миру с Россией будет пролегать через усиление боевых действий в зоне украинского конфликта."Он будет настаивать на более активной наступательной позиции Запада через Украину, так как ему нужен выход на переговоры с более весомыми для него позициями. Нужны громкие победы, чтобы кинуть какую-то формулу мира на стол переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным. Эта линия будет доминировать. Поэтому, я думаю, что нас ждут тяжелые полгода на полях СВО", – делает вывод политолог.Что касается внешней политики, то во главе с Трампом США не откажутся от активной внешней политики за пределами своих границ, от присутствия в критических точках и защиты американских торговых интересов, сказал политолог.С одной лишь разницей, что Трамп попытается "привести в соответствие американские экономические ресурсы с внешнеполитическими обязательствами", чего не сделал Байден и что обернулось еще большими финансовыми проблемами и внутриполитическим кризисом для США.Накануне американский лидер Джо Байден сообщил, что выходит из гонки за пост главы США, при этом останется президентом до конца своего срока. Также он сказал, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал соратников-демократов одержать верх над республиканцем Дональдом Трампом. В Кремле прокомментировали новость о выходе Байдена из гонки. Ранее Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты, им стал сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, известный своей критикой военной помощи США Украине. В середине июля Вэнс заявил, что Трамп в случае победы на выборах намерен обсудить с Россией урегулирование ситуации на Украине. Многие эксперты, комментируя приход к власти в США Трампа, ранее единогласно сходились во мнении, что он подхватит инерцию украинского конфликта. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию УкраиныРаздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере ТрампаКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США

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сша, дональд трамп, камала харрис, политика, в мире, мнения, александр ирхин, украина, россия, переговоры