https://crimea.ria.ru/20240715/tramp-vybral-svoego-kandidata-v-vitse-prezidenty-1138882099.html

Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты

Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты

Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T22:16

2024-07-15T22:16

2024-07-15T23:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах.Вэнс выступает за нейтральный статус Украины и не верит в возможность "стратегического прорыва" Киева – сенатор считает, что Украина при любых договоренностях будет вынуждена пойти на территориальные уступки, а предоставление ей военной помощи не сможет оказать влияние на ход конфликта.Также Вэнс призывал Палату представителей США блокировать помощь Киеву, так как считает, что штаты должны заняться обеспечением безопасности собственной границы. Сенатор предлагает Вашингтону сосредоточиться на соперничестве с Пекином, так как военный потенциал КНР будет превосходить американский. По мнению Вэнса, поставки американского оружия Украине не позволяют США конкурировать с Китаем, а американский курс по Украине не отвечает интересам Вашингтона.Нежелание Белого дома вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным сенатор считает абсурдным и уверен, что ️у администрации президента США Джо Байдена нет жизнеспособного плана обеспечения победы Украины в конфликте с Россией, поэтому ️Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны.Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Объявление о выдвижении Национальным съездом Республиканской партии кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США было сделано после установления кворума делегатов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, новости, политика, выборы