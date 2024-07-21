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Байден объявил о выходе из президентской гонки - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Байден объявил о выходе из президентской гонки
Байден объявил о выходе из президентской гонки - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Байден объявил о выходе из президентской гонки
Президент США Джо Байден заявил, что выходит из гонки за пост главы американского государства, при этом он останется президентом до конца своего срока, пишет... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T20:58
2024-07-21T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что выходит из гонки за пост главы американского государства, при этом он останется президентом до конца своего срока, пишет РИА Новости.Байден обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации на этой неделе. При этом он не обозначил, кто может стать заменой в качестве кандидата от Демократической партии.Ранее в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на многочисленные источники из Демократической партии сообщил, что глава Белого дома согласился выйти из гонки.После предвыборных дебатов с Дональдом Трампом, которые прошли в конце июня, телеканал CNN, который транслировал их, сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Джо Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывали, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену БайденуБайден уже вышел из гонки и выборы проиграны - экспертТрамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, выборы президента сша, в мире, политика, новости
Байден объявил о выходе из президентской гонки

Байден выходит из президентской гонки

20:58 21.07.2024 (обновлено: 21:30 21.07.2024)
 
© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что выходит из гонки за пост главы американского государства, при этом он останется президентом до конца своего срока, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока", - говорится в официальном письме, размещенном в его соцсетях.

Байден обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации на этой неделе. При этом он не обозначил, кто может стать заменой в качестве кандидата от Демократической партии.
Ранее в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на многочисленные источники из Демократической партии сообщил, что глава Белого дома согласился выйти из гонки.
После предвыборных дебатов с Дональдом Трампом, которые прошли в конце июня, телеканал CNN, который транслировал их, сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Джо Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывали, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.
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Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАВыборы президента СШАВ миреПолитикаНовости
 
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