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Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт

Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт

Действующий американский лидер Джо Байден уже фактически сообщил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки в США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T19:19

2024-07-19T19:19

2024-07-19T18:50

мнения

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

в мире

игорь шатров

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Действующий американский лидер Джо Байден уже фактически сообщил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки в США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, несколько дней назад Джо Байден заявил, что готов будет снять свою кандидатуру в том случае, если заболеет и врачи порекомендуют ему не участвовать в выборах.По мнению эксперта, в выходные Байден объявит о своем решении публично, выступив речью, которую уже готовят.Политолог уверен: "здравомыслящая часть демократической партии понимает, что выборы проиграны и ставить серьезного соперника Трампу – это только подставить его". Поэтому, кто будет выдвинут против оппонента демократов, уже не имеет никакого значения, считает он."Если бы выборы проводились сегодня, Трамп бы победил с результатом Ким Чен Ына: 99,99%. Половина электората Байдена уже у Трампа. И все демократические штаты проголосовали бы за Трампа, независимо от того, за кого голосовали прежде. У Трампа ядерный электорат, который только укрепился: поддержка республиканцев увеличилась на 10-15%. А это все. Это уже победа", – заключил он.Ранее в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на многочисленные источники из Демократической партии сообщил, что глава Белого дома согласился выйти из гонки, и не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника.В среду, 17 июля в Белом доме сообщили, что нынешний лидер США и кандидат в президенты Джо Байден заразился инфекцией COVID-19. "Президент Байден получил положительный результат на COVID-19. Он прошел вакцинацию и усиленную терапию, у него наблюдаются легкие симптомы. Он вернется в Делавэр, где самоизолируется в своем доме", – сказано в публикации.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире, игорь шатров