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Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт
Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт
Действующий американский лидер Джо Байден уже фактически сообщил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки в США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T19:19
2024-07-19T18:50
мнения
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
в мире
игорь шатров
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Действующий американский лидер Джо Байден уже фактически сообщил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки в США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, несколько дней назад Джо Байден заявил, что готов будет снять свою кандидатуру в том случае, если заболеет и врачи порекомендуют ему не участвовать в выборах.По мнению эксперта, в выходные Байден объявит о своем решении публично, выступив речью, которую уже готовят.Политолог уверен: "здравомыслящая часть демократической партии понимает, что выборы проиграны и ставить серьезного соперника Трампу – это только подставить его". Поэтому, кто будет выдвинут против оппонента демократов, уже не имеет никакого значения, считает он."Если бы выборы проводились сегодня, Трамп бы победил с результатом Ким Чен Ына: 99,99%. Половина электората Байдена уже у Трампа. И все демократические штаты проголосовали бы за Трампа, независимо от того, за кого голосовали прежде. У Трампа ядерный электорат, который только укрепился: поддержка республиканцев увеличилась на 10-15%. А это все. Это уже победа", – заключил он.Ранее в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на многочисленные источники из Демократической партии сообщил, что глава Белого дома согласился выйти из гонки, и не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника.В среду, 17 июля в Белом доме сообщили, что нынешний лидер США и кандидат в президенты Джо Байден заразился инфекцией COVID-19. "Президент Байден получил положительный результат на COVID-19. Он прошел вакцинацию и усиленную терапию, у него наблюдаются легкие симптомы. Он вернется в Делавэр, где самоизолируется в своем доме", – сказано в публикации.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере Трампа
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мнения, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире, игорь шатров
Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт

Байден уже сказал кодовое слово и процесс снятия его кандидатуры с выборов запущен

19:19 19.07.2024
 
© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Действующий американский лидер Джо Байден уже фактически сообщил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки в США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам Шатрова, несколько дней назад Джо Байден заявил, что готов будет снять свою кандидатуру в том случае, если заболеет и врачи порекомендуют ему не участвовать в выборах.

"И он заболел ковидом, как мы знаем. И написал просто слово "Заболел". Мне кажется, это кодовое слово, которое запустило некий сценарий – отказ от участия в президентской кампании со стороны Байдена. Он подал условный сигнал", – сказал Шатров.

По мнению эксперта, в выходные Байден объявит о своем решении публично, выступив речью, которую уже готовят.
Политолог уверен: "здравомыслящая часть демократической партии понимает, что выборы проиграны и ставить серьезного соперника Трампу – это только подставить его". Поэтому, кто будет выдвинут против оппонента демократов, уже не имеет никакого значения, считает он.
"Если бы выборы проводились сегодня, Трамп бы победил с результатом Ким Чен Ына: 99,99%. Половина электората Байдена уже у Трампа. И все демократические штаты проголосовали бы за Трампа, независимо от того, за кого голосовали прежде. У Трампа ядерный электорат, который только укрепился: поддержка республиканцев увеличилась на 10-15%. А это все. Это уже победа", – заключил он.
Ранее в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на многочисленные источники из Демократической партии сообщил, что глава Белого дома согласился выйти из гонки, и не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника.
В среду, 17 июля в Белом доме сообщили, что нынешний лидер США и кандидат в президенты Джо Байден заразился инфекцией COVID-19. "Президент Байден получил положительный результат на COVID-19. Он прошел вакцинацию и усиленную терапию, у него наблюдаются легкие симптомы. Он вернется в Делавэр, где самоизолируется в своем доме", – сказано в публикации.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ПолитикаВ миреИгорь Шатров
 
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