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Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс
Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, которому Дональд Трамп предложил занять пост вице-президента в случае своей победы на президентских выборах, привлечет ему... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T06:39
2024-07-18T08:16
радио "спутник в крыму"
сша
дональд трамп
выборы
мнения
александр гусев
политика
в мире
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Выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс рискует не дожить до выборов
Выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс рискует не дожить до выборов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, которому Дональд Трамп предложил занять пост вице-президента в случае своей победы на президентских выборах, привлечет ему дополнительный электорат. При этом сам Вэнс является перспективным политиком-трампистом, и это представляет для него опасность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По словам политолога, выбор Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США был хорошо продуман Трампом.Прежде всего, в его пользу играет то, что это человек не новый на политическом небосклоне Соединенных Штатов, несмотря на свою молодость (39 лет), к тому же сегодня он убежденный трампист.При этом вышел Вэнс из самых бедных слоев США и, прослужив в морской пехоте, выбился на весьма высокий пост, а такие истории в Америке очень любят, добавил эксперт. Еще одним аргументом в пользу Вэнса стало то, что у него "очень хорошие отношения со страшим сыном Трампа"."Они ровесники, и он тоже оказывает достаточно серьезное влияние, учитывая их теплые, дружеские отношения", – отметил Гусев.Кроме того, играет роль то, что жена Вэнса – индианка, добавил он."Американцы все переформатировали свое отношение к коренному населению. Она индианка, тоже выходец из достаточно бедных слоев населения, к тому же достаточно серьезный человек. И, конечно, в значительной степени определила позицию самого Вэнса, у которого были сложные отношения с Трампом в период 2016-2017 годов – он был ярым его противником", – пояснил свою позицию Гусев. Сам Джей Ди Вэнс при этом не просто молодой и перспективный, но и энергичный. И уже не раз публично высказывал свою позицию, которая прямо противоположна нынешней позиции Белого дома, сказал Гусев.Все это делает его не менее опасным для оппозиции трампистом, чем сам Трамп, считает Гусев.Попытки "убрать" Вэнса, как и Трампа, теперь нельзя исключать, учитывая, что "глубинное американское государство погрязло в коррупции" и система безопасности высших лиц государства дает сбои, считает Гусев. Особенно учитывая, что он станет президентом, если покушение на лидера однажды окажется удачным. "И Вэнс тоже в значительной степени попадает под эту линейку сложностей системы безопасности в отношении него", – добавил он.Гусев считает, что если бы выборы президента в США состоялись в ближайшие дни, то Трамп безусловно победил бы. Но с уверенностью сказать о том, что это произойдет по итогам голосования, сложно, так как "за эти четыре месяца может произойти все, что угодно". Тем не менее эксперт полагает, что избавиться от Трампа его противникам все же не удастся."Скорее всего, этого не будет, потому что система охраны, допустившая достаточно серьезные ошибки, переформатировала свою деятельность, и, мне кажется, что силы безопасности, специальные силы реагировании США сделают все, чтобы Трамп все-таки дожил до 5 ноября", - говорит он.Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп на днях объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – ВэнсКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США
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сша, дональд трамп, выборы, мнения, александр гусев, политика, в мире
Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс

Попыток "убрать" выбранного Трампом кандидата в вице-президенты нельзя исключать - мнение

06:39 18.07.2024 (обновлено: 08:16 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, которому Дональд Трамп предложил занять пост вице-президента в случае своей победы на президентских выборах, привлечет ему дополнительный электорат. При этом сам Вэнс является перспективным политиком-трампистом, и это представляет для него опасность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс рискует не дожить до выборов
06:39
По словам политолога, выбор Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США был хорошо продуман Трампом.
Прежде всего, в его пользу играет то, что это человек не новый на политическом небосклоне Соединенных Штатов, несмотря на свою молодость (39 лет), к тому же сегодня он убежденный трампист.
При этом вышел Вэнс из самых бедных слоев США и, прослужив в морской пехоте, выбился на весьма высокий пост, а такие истории в Америке очень любят, добавил эксперт.
"Он прошел все стадии американской судьбы, и это очень нравится американцам, когда человек из глубинки достиг таких высот. Поэтому республиканцы надеются на то, что он привлечет дополнительный электорат для победы Трампа", – отметил Гусев.
Еще одним аргументом в пользу Вэнса стало то, что у него "очень хорошие отношения со страшим сыном Трампа".
"Они ровесники, и он тоже оказывает достаточно серьезное влияние, учитывая их теплые, дружеские отношения", – отметил Гусев.
Кроме того, играет роль то, что жена Вэнса – индианка, добавил он.
"Американцы все переформатировали свое отношение к коренному населению. Она индианка, тоже выходец из достаточно бедных слоев населения, к тому же достаточно серьезный человек. И, конечно, в значительной степени определила позицию самого Вэнса, у которого были сложные отношения с Трампом в период 2016-2017 годов – он был ярым его противником", – пояснил свою позицию Гусев.
Сам Джей Ди Вэнс при этом не просто молодой и перспективный, но и энергичный. И уже не раз публично высказывал свою позицию, которая прямо противоположна нынешней позиции Белого дома, сказал Гусев.
"Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что Россия и Путин не являются угрозой для мира, о чем постоянно говорят демократы. Этот человек постоянно сейчас говорит о прекращении конфликта на Украине и необходимости заняться собственными внутренними проблемам США", – отметил политолог.
Все это делает его не менее опасным для оппозиции трампистом, чем сам Трамп, считает Гусев.
Попытки "убрать" Вэнса, как и Трампа, теперь нельзя исключать, учитывая, что "глубинное американское государство погрязло в коррупции" и система безопасности высших лиц государства дает сбои, считает Гусев. Особенно учитывая, что он станет президентом, если покушение на лидера однажды окажется удачным.
"И Вэнс тоже в значительной степени попадает под эту линейку сложностей системы безопасности в отношении него", – добавил он.
Гусев считает, что если бы выборы президента в США состоялись в ближайшие дни, то Трамп безусловно победил бы. Но с уверенностью сказать о том, что это произойдет по итогам голосования, сложно, так как "за эти четыре месяца может произойти все, что угодно". Тем не менее эксперт полагает, что избавиться от Трампа его противникам все же не удастся.
"Скорее всего, этого не будет, потому что система охраны, допустившая достаточно серьезные ошибки, переформатировала свою деятельность, и, мне кажется, что силы безопасности, специальные силы реагировании США сделают все, чтобы Трамп все-таки дожил до 5 ноября", - говорит он.
Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп на днях объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах.
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