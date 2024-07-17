https://crimea.ria.ru/20240717/kiev-gotovit-plan-peregovorov-s-rf-o-chem-govoryat-publikatsii-v-ssha-1138928587.html

Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США

Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США

Сообщения в западной прессе о разработке Киевом плана по прекращению боевых действий и началу переговоров с Россией говорят о том, что для Украины конфликт на... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T12:45

2024-07-17T12:45

2024-07-17T14:32

эксклюзивы риа новости крым

алексей анпилогов

политика

украина

россия

сша

внешняя политика

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138928887_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2c6b35a0f74c411e951fe13edc88580b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Сообщения в западной прессе о разработке Киевом плана по прекращению боевых действий и началу переговоров с Россией говорят о том, что для Украины конфликт на фоне двусмысленной позиции по нему США заходит в тупик. И Белый дом вынужден это признать. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Накануне The New York Times сообщила о том, что Киев разрабатывает план по прекращению боевых действий и началу переговоров с Россией. Отмечается, что речь идет о второй конференции по Украине, которую Киев намерен провести уже в этом году с участием Москвы.Он подчеркнул, что в тупике, в первую очередь, оказывается именно Киев, "поскольку Украина воюет западным оружием и за западные деньги", тогда как ее собственная экономика не позволяет продолжать длительную войну.В меньшей степени это является сегодня проблемой Соединенных Штатов, которые выступают в нем движущей силой, но демонстрируют по украинскому кризису двойственную позицию. С одной стороны, "они бы продолжали этот украинский конфликт и дальше". С другой - есть два важных момента, которые мешают им это сделать.Первый связан с тем, что Америке в конце этого года предстоит пережить "достаточно серьезное переформатирование политического ландшафта" (в связи с выборами президента - ред.). И окончание украинского конфликта "хотя бы на каких-то условиях, которые можно продать как дипломатическую победу Соединенных Штатов", стало бы козырной картой для демократов, отмечает эксперт."В этом случае они преподносили бы это как свою политическую победу, продавливание Российской Федерации на какие-то там определенные условия, пусть даже это будет чисто пропагандистский шаг", – отметил он.Второй момент, более теневой, заключается в том, что над США довлеет проблема Китая и Тайваня, решить которую Америка может, лишь высвободив экономические и военные ресурсы на европейском театре боевых действий, добавил Анпилогов."И вот такая двусмысленная позиция США, которые бы и рады были продолжать конфликт, но в силу вот этих двух причин, первая – внутриполитическая, вторая – внешнеполитическая, даже геополитическая, и определяет наличие таких публикаций в прессе, близкой к правящей администрации Белого дома", – делает вывод эксперт.При этом, по словам Анпилогова, никакого так называемого мирного плана, приемлемого для российской стороны, пока нет, и позиция Киева ничуть не поменялась после конференции в Швейцарии."… не озвучивалось ни в открытых каких-то политических заявлениях, ни даже в каких-то инсайдерских утечках или слухах, которые бы просачивались из различных, внушающих доверие источников", – заключил он.Что касается вопроса привлечения России к обсуждению "неких мирных инициатив", то он тоже повис в воздухе, добавил эксперт.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких предпосылок для мирных переговоров РФ и Украины нет. При этом в Кремле заявили, что число сторонников России на Украине будет расти. Читайте также на РИА Новости Крым:"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – Вэнс Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей анпилогов, политика, украина, россия, сша, внешняя политика, мнения, новости