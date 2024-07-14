https://crimea.ria.ru/20240714/nikakikh-predposylok-dlya-peregovorov-po-ukraine-poka-net---peskov-1138841798.html

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет - Песков

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет - Песков - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет - Песков

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Москва должна работать и достигать поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T12:01

2024-07-14T12:01

2024-07-14T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, Москва должна работать и достигать поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Владимир Зеленский заявил в интервью Philadelphia Inquirer, что Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников.Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.В Швейцарии 15–16 июня прошла конференция по Украине. Участие в мероприятии ранее подтвердили 92 страны и 57 глав государств, а также восемь международных объединений, в том числе Евросоюз, Совет Европы и ООН.По мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, швейцарская "мирная" конференция подтвердила, что Запад стремительно теряет мировое влияние, однако это только усиливает его желание вернуть позицию мирового гегемона и ослабить Россию, поэтому конфликт на Украине западные политики заканчивать не хотят.Читайте также на РИА Новости Крым:Принуждение к войне: о чем говорят итоги саммита НАТОЭскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будетРасширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма

https://crimea.ria.ru/20240714/glavkom-vsu-syrskiy-gotov-kapitulirovat----deputat-parlamenta-ukrainy-1138841370.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, украина, россия, политика, переговоры, новости