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Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет

Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет

Ближайшие два месяца после 75-го саммита НАТО ознаменуются эскалацией разного рода конфликтов, поддерживаемых США, в частности на Украине. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T20:39

2024-07-11T20:39

2024-07-11T20:39

вадим колесниченко

радио "спутник в крыму"

сша

нато

политика

экономика

коллективный запад

украина

в мире

доллар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Ближайшие два месяца после 75-го саммита НАТО ознаменуются эскалацией разного рода конфликтов, поддерживаемых США, в частности на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, на фоне множества новостей из Европы, заявлений из Белого дома, Пентагона и НАТО, а также сообщений о международной "миссии мира" венгерского премьер-министра Виктор Орбана несколько затерялось одно очень важное событие.А это значит, что у США нет иного выхода, кроме как глобальная дестабилизация в мире, которую, где это возможно, усилит НАТО, делает вывод эксперт."Ведь что такое блок НАТО – это базы США вокруг СССР, а теперь вокруг России. И это не интересы блока НАТО, а интересы США. А цель Америки – сохранить свое финансовое могущество, которое разрушается на глазах", – прокомментировал свою позицию Колесниченко.Эксперт отмечает, что финансовое "благополучие" США существенно пошатнуло продвижение Америкой "темы кражи денег России". Более 300 млрд долларов замороженных из-за санкций золотовалютных резервов РФ намерены преступно использовать, что не могло пройти незамеченным, отмечает Колесниченко.Смириться с новой реальностью США не могут, что видно по тому, как агрессивно американцы для своей защиты уничтожают рынок Европы, добавил он. А учитывая последние данные о своих финансах, сделают все, чтобы заработать на эскалации конфликтов там, где это возможно, в частности на Украине, считает Колесниченко.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за 15 лет существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров, а участники объединения, несмотря на все вызовы и санкции, улучшили позиции, о чем свидетельствуют данным Всемирного банка. Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО расширится в Черном море: главные заявления по итогам саммитаСША активно ищут замену Зеленскому – данные разведкиЧасть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, сша, нато, политика, экономика, коллективный запад, украина, в мире, доллар, мнения, новости