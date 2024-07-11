https://crimea.ria.ru/20240711/eskalatsiya-konflikta-na-ukraine-s-chem-ona-svyazana-i-kogda-budet-1138773241.html
Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
Ближайшие два месяца после 75-го саммита НАТО ознаменуются эскалацией разного рода конфликтов, поддерживаемых США, в частности на Украине. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T20:39
2024-07-11T20:39
2024-07-11T20:39
вадим колесниченко
радио "спутник в крыму"
сша
нато
политика
экономика
коллективный запад
украина
в мире
доллар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Ближайшие два месяца после 75-го саммита НАТО ознаменуются эскалацией разного рода конфликтов, поддерживаемых США, в частности на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, на фоне множества новостей из Европы, заявлений из Белого дома, Пентагона и НАТО, а также сообщений о международной "миссии мира" венгерского премьер-министра Виктор Орбана несколько затерялось одно очень важное событие.А это значит, что у США нет иного выхода, кроме как глобальная дестабилизация в мире, которую, где это возможно, усилит НАТО, делает вывод эксперт."Ведь что такое блок НАТО – это базы США вокруг СССР, а теперь вокруг России. И это не интересы блока НАТО, а интересы США. А цель Америки – сохранить свое финансовое могущество, которое разрушается на глазах", – прокомментировал свою позицию Колесниченко.Эксперт отмечает, что финансовое "благополучие" США существенно пошатнуло продвижение Америкой "темы кражи денег России". Более 300 млрд долларов замороженных из-за санкций золотовалютных резервов РФ намерены преступно использовать, что не могло пройти незамеченным, отмечает Колесниченко.Смириться с новой реальностью США не могут, что видно по тому, как агрессивно американцы для своей защиты уничтожают рынок Европы, добавил он. А учитывая последние данные о своих финансах, сделают все, чтобы заработать на эскалации конфликтов там, где это возможно, в частности на Украине, считает Колесниченко.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за 15 лет существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров, а участники объединения, несмотря на все вызовы и санкции, улучшили позиции, о чем свидетельствуют данным Всемирного банка. Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО расширится в Черном море: главные заявления по итогам саммитаСША активно ищут замену Зеленскому – данные разведкиЧасть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт
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вадим колесниченко, сша, нато, политика, экономика, коллективный запад, украина, в мире, доллар, мнения, новости
Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
В ближайшие два месяца США будут стремиться к эскалации конфликта на Украине – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым.
Ближайшие два месяца после 75-го саммита НАТО ознаменуются эскалацией разного рода конфликтов, поддерживаемых США, в частности на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, на фоне множества новостей из Европы, заявлений из Белого дома, Пентагона и НАТО, а также сообщений о международной "миссии мира" венгерского премьер-министра Виктор Орбана несколько затерялось одно очень важное событие.
"Три дня назад руководитель федерального резерва США (Джером Пауэлл – ред.) сделал заявление для конгрессменов о том, что долг США, внешний и внутренний, достиг критической точки – более 35 триллионов долларов, после которой они не имеют права наращивать его и нужно что-то делать, иначе экономика разрушается. За последние 1,5 года долг вырос более чем на 7 триллионов долларов", – сказал Колесниченко.
А это значит, что у США нет иного выхода, кроме как глобальная дестабилизация в мире, которую, где это возможно, усилит НАТО, делает вывод эксперт.
"Ведь что такое блок НАТО – это базы США вокруг СССР, а теперь вокруг России. И это не интересы блока НАТО, а интересы США. А цель Америки – сохранить свое финансовое могущество, которое разрушается на глазах", – прокомментировал свою позицию Колесниченко.
Эксперт отмечает, что финансовое "благополучие" США существенно пошатнуло продвижение Америкой "темы кражи денег России". Более 300 млрд долларов замороженных из-за санкций золотовалютных резервов РФ намерены преступно использовать, что не могло пройти незамеченным, отмечает Колесниченко.
"Страны начали потихоньку выводить золотые резервы из США и сбрасывать долговые расписки. И возникает проблема, которую все осознают – король голый", – отметил политолог.
Смириться с новой реальностью США не могут, что видно по тому, как агрессивно американцы для своей защиты уничтожают рынок Европы, добавил он. А учитывая последние данные о своих финансах, сделают все, чтобы заработать на эскалации конфликтов там, где это возможно, в частности на Украине, считает Колесниченко.
"В ближайшие два месяца будет эскалация. Украина – это уже галочка в истории, прошедшая тема, которую американцы выбирали для войны против России. И это трагедия для украинцев, которые стали заложниками безумной политики группы негодяев бандеро-фашистов", – заключил Колесниченко
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за 15 лет существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров
, а участники объединения, несмотря на все вызовы и санкции, улучшили позиции, о чем свидетельствуют данным Всемирного банка.
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